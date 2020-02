238 multe, sanzioni per più di 38mila euro: il bilancio del 2019 della Polizia locale di Verzuolo

Nonostante la carenza d’organico, il 2019 è stato comunque un anno intenso per la Polizia locale di Verzuolo. In servizio ci sono un comandante e due ispettori, che hanno assolto a numerosi compiti.

Partendo dalle attività che normalmente si associano al ruolo della Polizia locale, 238 sono stati i verbali per violazioni delle norme del Codice della Strada: 134 per il mancato rispetto dei limiti di velocità, le rimanenti 104 per altre violazioni. Le sanzioni ammontano ad un totale di 38.429 euro: 27761 sono già stati incassati.

Durante l’anno scorso, gli agenti hanno predisposto 20 servizi con l’ausilio dell’autovelox; sono stati rilevati 7 incidenti stradale: di questi, in 5 si sono registrati feriti.

I “civich” sono stati anche impegni nelle importanti attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Un’attività che comporta un notevole dispendio di tempo, per lo sbobinamento del materiale registrato dalle fototrappole e per la visione di tutte le immagini. Il Comune di Verzuolo ha a disposizione due fototrappole (la seconda acquistata solo a maggio del 2019), che sono state installate a rotazione in 18 posti diversi l’anno, con una media di 5 giorni per ogni luogo (e di conseguenza una media di una settimana al mese).

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato una cinquantina di accertamenti, che hanno portato alla redazione di 3 verbali. “Purtroppo – spiegano dal Municipio – in assenza di indizi, non è stato possibile identificare gli autori dell’abbandono”.

I “civich” hanno inoltre elevato 361 le notifiche amministrative o giudiziarie. Sono atti notificati per conto di altri Comuni, della Questura di Cuneo (per il rinnovo dei permessi di soggiorno), della Prefettura di Cuneo (multe per emissione di assegni scoperti), dell’Agenzie delle Entrate (multe per tributi evasi), citazioni a giudizio in Tribunale o avvisi di garanzia.

Una mole che, spalmata sui giorni lavorativi, in media supera un atto al giorno. Così come anche per gli accertamenti di residenza, in totale 467.

Numerose sono state anche le comunicazioni di ospitalità per stranieri, nel 70% dei casi per motivi di lavoro (datori che ospitano i propri dipendenti), nel 30% per motivi personali (famigliari o amici). Nel caso di stranieri, infatti, la legge prevede che siano denunciati alla Polizia municipale, che li registra e il cataloga. Tre i verbali elevati per violazione di queste norme.

I “civich” sono impegnati anche in ambito mercatale. Nel 2019 si sono svolti 52 mercati con una media di 30 banchi fissi: 20 per il commercio di generi non alimentari e 10 venditori di prodotti alimentari.

In aggiunta l’ufficio Polizia locale ha gestito, ogni mercato, una media di 10-15 banchi in “spunta”: sono gli ambulanti che non hanno una postazione fissa, ma che attendono le 8 del mattino per “conquistare” un posto.

Sempre nell’ambito del mercato settimanale, cinque ambulanti hanno cessato le attività, ma al contempo sono state rilasciate altrettante nuove autorizzazioni. Tre sono, invece, le autorizzazioni per gli espositori che non vendono. Soltanto uno, infine, soltanto il verbale elevato per violazione delle norme commerciali.

Nel 2019 la Polizia ha eseguito 287 rapporti di servizio con cui sono state registrate anomalie riscontrate sul territorio come buche o animali abbandonati. Sono stati recuperati 18 cani: 12 riconsegnati al legittimo proprietario e 6 che restano invece a carico del Comune, convenzionato con il rifugio Pinco Pallino di Fossano.

Da ultimo, ma non per importanza, ogni mattina la Polizia municipale effettua servizio davanti alle scuole; 4 i punti di controllo tra elementari e medie. Si aggiungono ancora i servizi ai funerali e alle funzioni religiose e alle manifestazioni, che si estendono anche oltre all’apertura d’ufficio, con sportello front-office tutte le mattine dalle 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30.