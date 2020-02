Coronavirus: in Piemonte i positivi al tampone salgono a 40. Nessun caso nel Cuneese

Salgono a 40 le persone risultate positive ai test per il Coronavirus in Piemonte, tutti riconducibili al ceppo lombardo.

Domani, sabato 29 febbraio, il Premier Conte firmerà un decreto contenente le misure che le Regioni dovranno adottare per fronteggiare l'emergenza.

"Servono linee guida chiare per fronteggiare il virus - commenta il presidente del Piemonte Alberto Cirio - la sensazione è che si vada verso soluzioni differenziate per Lombardia e Veneto e per le altre regioni coinvolte. Dipendiamo da una decisione che verrà assunta a livello nazionale, è vero che questa è una crisi che supera i confini regionali, ma la gente deve riuscire a organizzare la propria vita, sapere, ad esempio, se le scuole riapriranno".