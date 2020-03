Lutto a Borgo San Dalmazzo: è morta a 60 anni Livia Pellegrino, contitolare del negozio Aelle

Si è spenta a 60 anni Livia Pellegrino, storica commerciante di Borgo San Dalmazzo.

Si è spenta ieri, giovedì 27 febbraio, nella sua abitazione di via Tesoriere, dopo aver lottato contro un tumore.



Da 38 anni era contitolare con la cognata Anna del negozio di tende e biancheria per la casa “Aelle”, ora in via Bergia.



Lascia il marito Marco Giordanengo, dirigente della Buzzi Unicem di Robilante, la figlia Giulia insegnante a Bergamo, la sorella Laura, il fratello Davide.



I funerali saranno celebrati in forma privata, a causa delle disposizioni regionali per il coronavirus, al cimitero di Borgo San Dalmazzo sabato 29 febbraio alle 15.

Il ricordo dell'associazione commercianti borgarini ABC doc: "L'associazione commercianti di Borgo porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao Livia..."