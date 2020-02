Si è spento il partigiano Biagio Mario Cinquini, staffetta della Lotta di Liberazione

L'Italia fu in quei tempi una nazione invasa dall'Esercito tedesco, e anche nelle Valli del Cuneese iniziò una nuova Resistenza. Biagio conobbe gli studenti universitari Giorgio Bocca, detto Dalmastro e Aurelio Verra, che diventeranno tutti futuri comandanti partigiani.

Molti partigiani furono ospitati dai frati del Santuario per la notte e per il sostentamento, e per poter nuovamente riprendere il percorso per giungere in Valle Grana, a Pradleves.

Dopo l'ordine del comandante Renato Aimo, ritornò in Valle Stura e continuò la sua vita di combattente a Moiola. Poi, il rientro a Demonte, solcando i sentieri impervi della montagna tra i rifugi del Migliorero e il rifugio Zanotti, tra le rocce sino a Pietraporzio.

In vallata i tedeschi che presidiavano il territorio ritornarono con armi e carri armati e auto blindate. Nelle sue memorie, Biagio menzionò alcuni episodi, disagi tra cui la mancanza di viveri e di case e lo scarso cibo.

Ma grande fu l'aiuto dei montanari, che condivisero con i partigiani i loro pochi averi tenuti nascosti, che li protessero nei momenti di bisogno, anche a rischio di rappresaglie, ma disponibili a donare il poco in loro possesso.