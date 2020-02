Cosa si pubblica su Instagram? Una risposta dagli hashtag più utilizzati

Quali sono le tipologie di fotografie più diffuse in Instagram? Questo Social Network ha ormai raggiunto livelli di importanza davvero elevatissimi, di conseguenza è davvero interessante chiedersi quali siano i contenuti più consueti.

Come noto, Instagram è un Social che si fonda sulla pubblicazione di fotografie: a differenza di Facebook ed altre piattaforme, infatti, non si possono pubblicare sul proprio profilo dei messaggi testuali (se non nelle "stories"), di conseguenza l'immagine è la protagonista assoluta ed indiscussa.

I contenuti di Instagram analizzati tramite gli hashtag

Ovviamente non è semplice tracciare un quadro nitido delle tipologie di fotografie più comuni, dal momento che Instagram ospita quotidianamente enormi quantità di nuovi contenuti, tuttavia si può rispondere con una buona dose di precisione consultando gli hashtag più comuni.

Gli hashtag, elementi diffusissimi all'interno di questo Social, sono delle etichette virtuali che possono essere associate ad un'immagine affinché essa risulti visibile in relazione alle ricerche correlate a tale argomento, di conseguenza la scelta strategica degli hashtag più appropriati può essere davvero decisiva per incrementare la visibilità di quanto viene pubblicato.

I 100 hashtag più utilizzati sulla piattaforma

Il portale top-hashtags.com pubblica le statistiche aggiornate relative agli hashtag più utilizzati all'interno del Social, ed è molto interessante analizzare, appunto, la graduatoria dei "top 100".

Questa statistica offre spunti molto interessanti, ma va comunque interpretata in modo adeguato: tra 100 parole più comunemente utilizzate come hashtag, infatti, ne figurano diverse piuttosto generiche, o comunque associabili a contenuti molto diversi tra loro.

Esempio lampante è nell'hashtag più diffuso in assoluto, #love, che in lingua inglese significa "amore".

Questo hashtag, che oggi vanta la cifra altisonante di oltre un miliardo di fotografie ad esso associate, può essere adoperato per contenuti molto diversi, dalla fotografia del proprio animale domestico a quella con la persona amata, da quella di una creazione artistica a quella di un bel paesaggio.

Moda e selfie

Inequivocabile è invece l'hashtag #fashion, quarto in classifica, il quale indica in modo chiaro che nel Social sono tantissime le immagini a tema moda, spaziando dalle fotografie di capi d'abbigliamento a quelle di uomini e donne che sfoggiano i loro outfit.

D'altronde, Instagram è la piattaforma "base" per un'enorme quantità di fashion influencer, di conseguenza non stupisce il fatto che così tanti hashtag riguardino questo tipo di contenuti.

Al quattordicesimo posto vi è un hashtag che lascia poco spazio a dubbi, #selfie, segno evidente del fatto che nel Social sono assai comuni le classiche fotografie prodotte con autoscatto.

Interessante è anche l'hashtag situato al sedicesimo posto, #art: esso può far riferimento alle più disparate forme d'arte, tuttavia è comunque indicativo della ricca presenza, all'interno del Social, di fotografie dal contenuto artistico.

Paesaggi naturali, ragazze e alimenti

Al ventesimo posto troviamo #nature, segno evidente del fatto che sono tantissime le fotografie di paesaggi naturali, segue immediatamente l'hashtag #girl, e anche questo non desta stupore: su Instagram le fotografie di ragazze, dalla nota influencer fino all'iscritta che usa il Social per diletto, sono davvero tantissime.

Al venticinquesimo posto troviamo l'hashtag #food: la quantità di fotografie che ritraggono alimenti è davvero enorme e probabilmente, nel momento in cui fu lanciato questo Social, ciò non era previsto, quantomeno con simili cifre.

Ciò che concerne l'alimentazione riscuote davvero un gran successo su Instagram e non sono solo gli esperti di Social Media a badare a tali statistiche: anche in portali sull'alimentazione come NewsFood.com , infatti, si possono trovare interessanti approfondimenti a riguardo.

Viaggi e sport

Instagram, si sa, fa rima con viaggi: le foto di vacanze sono sempre molto gettonate, di conseguenza non stupisce la presenza dell'hashtag #travel e di altri hashtag tematici.

Chi si concede una vacanza non è disposto a rinunciare alla condivisione di ciò che sta potendo ammirare!

Un altro assoluto "main topic" di Instagram corrisponde inoltre allo sport: non solo sportivi professionisti, ma anche semplici appassionati amano condividere immagini dei loro allenamenti e contenuti simili, e questo è confermato dalla presenza, nella classifica della "top 100", di hashtag come #fitness e #gym.