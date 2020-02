Al Premio scuola digitale 2020 anche il Giolitti Gandino di Bra

Il liceo “Giolitti Gandino” ha partecipato all’edizione provinciale del premio scuola digitale 2020, che si è tenuto il 20 febbraio a Cuneo, organizzato dal Liceo “Peano Pellico”, scuola polo PNSD.



Il Premio Scuola Digitale è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale.



Gli alunni della classe 3C scienze applicate, accompagnati dalla prof.ssa Daisy De Gioannini, hanno degnamente rappresentato il Liceo, presentando un progetto sulla realtà virtuale dal titolo:"Virtual Reality: Experience the world's heritage from home". In particolare alcuni alunni: Alampi Alice, Genta Leonardo e Pietrangelo Matteo, hanno preparato il materiale ed esposto i contenuti del progetto di fronte all' attenta platea. Il piazzamento subito dopo le scuole ad indirizzo tecnico con progetti di robotica è una grande soddisfazione.



Il progetto, realizzato in collaborazione con ben cinque paesi stranieri - una scuola francese, una romena, due dalla Grecia, una dalla Tunisia e due dalla Spagna, ha permesso di passare da una didattica delle conoscenze alla didattica per competenze, potenziando in particolare quelle linguistiche, tecnologiche, con utilizzo di problem solving e pensiero critico.



I ragazzi sono stati impegnati prima nella creazione di materiale multimediale informativo relativo alla propria nazione e condiviso con attività ludiche interattive, poi nella pianificazione e realizzazione di tour virtuali, consultabili con i visori 3D.

L'utilizzo della piattaforma etwinning ha reso possibile un confronto internazionale con le altre scuole, facendo definitivamente uscire la didattica dall' aula scolastica, verso una realtà di confronto effettivo ed efficace con il resto del mondo.