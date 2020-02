Degustibus scalda i motori, l'11ma edizione della mostra mercato sbarca in via Roma e Piazza Galimberti

In preparazione la nuova edizione di Degustibus che quest’anno, giunta alla undicesima edizione, si terrà dal 22 al 24 maggio a Cuneo, da quest’anno in Piazza Galimberti e Via Roma. Una mostra mercato che si sta affermando come una delle più caratteristiche rassegne gastronomiche Piemontesi, una vetrina unica delle tradizioni del territorio, nonché di quelle di diverse regioni d’Italia.



Il 2020 vedrà allestito in Piazza Galimberti un grande palco per concerti di livello nazionale, inoltre un importante chef sarà presente per uno showcooking che prenderà tutti per la gola.



In Piazza Galimberti sarà realizzato un ampio spazio dedicato al consumo dei cibi in strada il cosiddetto “Street food”, dove si potranno assaporare specialità culinarie italiane di ogni genere, oltre alla partecipazione di BeertoBeer con la presenza di numerosi birrifici artigianali provenienti da tutta Italia.

Uno spazio sarà a disposizione dei food truck ormai divenuti tipici dello street food internazionale.



Il mercato di prodotti italiani sarà ubicato in Via Roma, con stand provenienti da tutte le regione d’Italia, dalla Finocchiona al Lardo di Colonnata, dalla focaccia genovese al pistacchio di Bronte.



Inoltre si assaggeranno e acquisteranno cibi del territorio come pasta fresca, battuta di Fassone, lardo e salame piemontese, formaggi come Raschera, Castelmagno, Bra tenero e tome, il miele e i dolci, da apprezzare insieme a birra artigianale e vini piemontesi.



Attenzione sarà data alla promozione turistica e allo sport outdoor e da quest’anno anche all’ambiente.



Sul sito www.degustibus.cuneo.it sono disponibili i moduli per iscriversi e partecipare come stand alla manifestazione per informazioni 3396505277.