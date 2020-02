Il "Caffè Letterario" di Bra incassa il plauso di Gian Maria Aliberti Gerbotto e si prepara a nuovi grandi ospiti

Il Caffè Letterario di Bra, alla sua nuova uscita di febbraio, ha conquistato davvero tutti. In particolare la platea di pubblico ha catturato l’attenzione di Gian Maria Aliberti Gerbotto, al quale la serata di giovedì 20 febbraio era dedicata.

Dopo essere stato ospite per la seconda volta al Mondadori Bookstore, lo scrittore saluzzese ha infatti ringraziato sulla sua pagina Facebook la conduttrice Silvia Gullino, complimentandosi per la riuscita di un evento che ormai è una pietra miliare del panorama culturale locale.

Inoltre, Aliberti Gerbotto ha postato il selfie e le foto di Roberto Canopale, che hanno documentato il successo riscontrato alla presentazione del suo ultimo libro “Io sono + forte”.

“Complimenti di cuore a Silvia Gullino per il suo bel Caffè Letterario”. Accanto a questo commento dell’autore è subito comparso un post di ringraziamento della curatrice dell’evento, Silvia Gullino, che ha esteso il merito del successo a tutti i suoi collaboratori e sponsor: “Non ci sarebbero ottimi risultati senza una squadra che lavora e si impegna per raggiungere un unico obiettivo. Ogni collaboratore della manifestazione ha portato in dote le sue qualità e siamo orgogliosi di vedere crescere il numero delle persone che ci seguono e condividono con noi la nostra passione e amore per la cultura”.

Il Caffè Letterario tornerà giovedì 19 marzo alle ore 21 e sarà dedicato alla montagna con un incontro dal titolo “Lo spirito delle Alpi”. Tenetevi liberi, perché al Mondadori Bookstore di via Carando arriverà il professor Andrea Cavallero, già docente di Alpicoltura alla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, nonché destinatario del Premio Resistenza Casearia 2019, il prestigioso riconoscimento attribuito “a quelle donne e quegli uomini che incarnano i valori di Cheese e di Slow Food”. Preparate gli hashtag.