Riprendono le lezioni-conferenze all'Unitre di Cuneo con i "“700 anni di storia dell'Ospedale e della Confraternita di Santa Croce”"

Dopo la pausa forzata, riprendono le lezioni/conferenze dell’Unitre Cuneo. Lunedì 2 marzo 2020 Giovanni Cerutti illustrerà i “700 anni di storia dell'Ospedale e della Confraternita di Santa Croce”.



Mentre in città sta entrando nel vivo la discussione sul nuovo ospedale di Cuneo, l’incontro con Giovanni Cerutti all’Unitre ripercorre la storia dei 700 anni di vita dell’ospedale Santa Croce, cominciando dalla sua fondazione, avvenuta il 16 maggio 1319 ad opera di Guarnerio de Pozzolo. Fino al 1895 l’ospedale fu gestito dalla Confraternita di Santa Croce, che aveva attivato anche altre opere di carità, come l’accoglienza dei neonati abbandonati dai genitori e il prestito di denaro su pegno del Monte di Pietà. Nel Settecento, la Confraternita realizzò il grande edificio ospedaliero in via Santa Croce, che fu l’ospedale di Cuneo fino al 1960, quando venne inaugurato l’attuale ospedale in via Coppino. In passato, l’ospedale Santa Croce riusciva a funzionare senza far pagare gli utenti, grazie ai redditi dei beni immobili ricevuti in eredità e alle generose offerte di tanti cuneesi.



Giovanni CERUTTI: Da anni tiene le lezioni all’Unitre di Cuneo con grande successo di pubblico. E’ nato a Cuneo, dove vive. E’ Laureato in Economia e Commercio, in Scienze politiche e diplomato in Pianoforte. Per la Casa editrice Primalpe ha pubblicato i seguenti volumi: 1 - Ritratti Cuneesi (1998), 2 - Frate Angelo Carletti da Chivasso (2003), 3 - Memorie di guerra e di Resistenza, 1943 – 45 (2005), 4 - Belavigna e i suoi. Piccola storia degli Ebrei a Cuneo (2007); 5 - La Penna Nera. Antologia musicale di 90 canti degli Alpini e della montagna (2007), 6 - Storia di Cuneo dalla fondazione al secolo XVI (2010), 7 - Bruno Parola, il “Piergiorgio Frassati” di Cuneo (2012), 8 - La Confraternita e l’Ospedale di Santa Croce. Appunti di storia dalla fondazione a oggi (2013), 9 - Memorie di pietra. Lapidi e monumenti della Resistenza a Cuneo (2014), 10 - Canti popolari piemontesi e italiani (2014) 11 - Memorie di carta. Il 1945 in 220 manifesti pubblicati a Cuneo. Inoltre, con i Centri Stampa del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo ha pubblicato oltre 70 opuscoli di storia, musica, tradizioni popolari cuneesi e piemontesi.



La conferenza si svolgerà alle 15.30 presso Cinema Monviso