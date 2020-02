Saluzzo, precedente edizione del Mercantico al coperto nella ex Caserma Musso

Verificate le incertezze tra espositori e pubblico portate dalle misure volte ad evitare il diffondersi del Covid-19 nel territorio regionale, la Fondazione Amleto Bertoni annuncia che non sarà allestito il Mercantico al coperto, il mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, hobbistica, usato, vintage in programma nelle antiche scuderie della ex Caserma Musso, domenica 8 marzo.