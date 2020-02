Saluzzo rimanda di una settimana l’inaugurazione della mostra omaggio a Araldo Cavallera

A causa del perdurare della generale situazione di emergenza sanitaria causata dal “Coronavirus”, la Città di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, al fine di garantire una migliore riuscita dell’evento, hanno ritenuto opportuno posticipare di una settimana l’inaugurazione della mostra antologica “Araldo Cavallera. Solcando le onde del tempo”, prevista inizialmente per sabato 7 marzo e oggi rimandata a sabato 14 marzo alle ore 17 presso gli spazi espositivi della Castiglia a Saluzzo. L’esposizione resterà sempre visitabile fino al 13 aprile il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per informazioni, contattare i numeri 339/5422511, 0175/46710, 0175/43527 oppure scrivere a iat@comune.saluzzo.cn.it o info@fondazionebertoni.it. Nel caso le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 dovessero malauguratamente protrarsi nel tempo oltre la nuova data fissata per l’inaugurazione, tanto da arrivare a impedire o compromettere la sua riuscita nonostante il suo posticipo, gli organizzatori si riservano di adottare ulteriori provvedimenti. Seguiranno aggiornamenti.