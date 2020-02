“Scrivere storie e raccontare canzoni”, Fabrizio Brignone presenta i suoi tre testi a Fossano

Si intitola “Scrivere storie e raccontare canzoni” l’appuntamento in programma per sabato 29 febbraio alle 17.30 alla libreria “Le Nuvole” di Fossano, in via Cavour 23. L’incontro prende spunto da tre testi differenti per approfondire tematiche legate alla scrittura e allo stile, tra narrativa e saggistica: si tratta della raccolta “La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi” (2017), del romanzo “Ultimo minuto” (2018) e del testo di critica musicale “Nascono da sole e sanno chi sei. Vasco e Ligabue nelle loro canzoni” (2019), opere del giornalista cuneese Fabrizio Brignone. Si spazia quindi da ricordi e suggestioni di viaggi nella Grande Mela all’introspezione e alle riflessioni di un protagonista solitario, fino ai richiami e ai legami tra le canzoni di due grandi della musica italiana, in un confronto libero che parte dagli interessi del pubblico e dal piacere di scrivere, dall’amore per la parola, dalla voglia di condividere emozioni.



“La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi” di Fabrizio Brignone

(Ed. StreetLib, 2017; 216 pagine, 12 euro)

Una raccolta di racconti che è insieme un viaggio e un omaggio, tra cronaca e fantasia: il libro nasce da esperienze vissute dall’autore e propone New York con gli occhi e il vissuto personale di chi si lascia affascinare dalla vitalità e dall’internazionalità che la città statunitense ispira.

La Grande Mela è sfondo per storie e descrizioni, tra spirito di osservazione e libertà di invenzione: 14 testi di prosa che - pur molto diversi tra loro e con personaggi differenti, nel segno della libertà narrativa e stilistica -uniscono esperienze ed emozioni a partire da una sorta di diario tra monumenti e ricordi, frenesia e arte, sguardi e grattacieli in cui specchiarsi e guardare dentro sé. Un viaggio in due blocchi temporali, che fanno seguito a due soggiorni (agosto 2012 e marzo 2014): il primo inizia da una giovane donna nella folla, il secondo da una ricerca di lei tra i ricordi.

Non solo fantasia ma anche sguardi attenti sulla realtà di oggi, che possono aiutare chi vuole capire un po’ di più l’America attraverso storie e ricostruzioni, persone e pensieri tra le strade di una città che è simbolo della contemporaneità ma sa anche essere senza tempo.



“Ultimo minuto” di Fabrizio Brignone

(Ed. StreetLib, 2018; 216 pagine, 12 euro)

Un romanzo in cui vita e morte si incontrano e si ispirano a vicenda; un’opera in 21 capitoli che racconta ampia parte della vita di Gregorio, con la moglie Marilena e poi con i due figli, Federico ed Elena. Tutto prende spunto da una riflessione e da una decisione, presa dall’uomo in una notte che cambierà molte cose nella sua esistenza: l’idea di organizzare il proprio funerale. Un pensiero apparentemente pesante e deprimente, ma che si accompagna anche a leggerezza e a un pizzico di ironia. Fino a sparire, grazie alla gioia e alla serenità del protagonista, che riesce a dare più intensità alla propria esistenza: il romanzo è infatti un inno alla vita e all’amore.

Una storia di fantasia senza essere lontana dalla realtà e da esperienze comuni. Un romanzo in cui, a dispetto del tema, prevalgono vita e felicità. Con tanta musica e letteratura, con tutto “ciò che rende più piacevole e insieme più piena la vita”.

L’opera ha anche partecipato con successo a premi letterari ed è disponibile sulle piattaforme StreetLib, su Amazon e numerosi store on line, anche in ebook.



“Nascono da sole e sanno chi sei. Vasco e Ligabue nelle loro canzoni”

di Fabrizio Brignone

(Ed. Arcana, 2019; 240 pagine, 16 euro)

Un viaggio tra gli album e le parole di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, un confronto dedicato ai due nomi più amati del rock italiano, un approfondimento originale sui testi delle canzoni. Dopo l’introduzione e i cenni biografici, viene presentata un’analisi degli album. La parte centrale, a metà tra la nuvola di parole e il dizionario di citazioni, seleziona elementi (condivisi e non) tra i due canzonieri, con richiami e curiosità. La terza parte si sviluppa intorno a “canzoni allo specchio”, con confronti su temi che spaziano dall’amore all’universo femminile, dalla famiglia alla voglia di vivere. Il volume si conclude con “contaminazioni”, con frasi dei due e quelle di altri cantautori.

Fin dal titolo il libro affianca citazioni per accompagnare il lettore nel viaggio dentro i brani dell’uno e dell’altro, dai pezzi più duri alle ballate romantiche, dai palchi di provincia agli stadi e ai record internazionali, da “La nostra relazione” a “Luci d’America”. Un omaggio a due artisti di primissima grandezza nel nostro panorama musicale, alle parole che i due rocker emiliani hanno regalato a tutti noi negli ultimi quattro decenni. E anche un modo nuovo per ascoltarli e amarli.