Uova solidali per la lotta al Neuroblastoma offerte dagli alpini di Mondovì

Il gruppo Eventi e Manifestazioni dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Mondovì, scende in piazza per un’iniziativa benefica: saranno offerte le uova solidali, il cui ricavato andrà totalmente devoluto all’Associazione Lotta contro il Neuroblastoma, che cura questo particolare tipo di tumore nei bambini, presso la struttura ospedaliera Gaslini di Genova.



Appuntamento a Mondovì, sabato 21 Marzo (mattino e pomeriggio) in Via Marconi angolo Corso Statuto (zona Bar Comino) e in piazza Monteregale

.

Sono ben accette le prenotazioni al numero 339.8490144 (Sig. Gianni), tassativamente entro e non oltre il 14 Marzo.