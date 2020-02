Le proposte “primaverili” della New Group PV di Busca

“Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre” soleva dire San Francesco Assisi.

Visti i tanti annullamenti di eventi di carnevale, gite, fiere, viaggi all’estero ed altro ancora, la New Group PV di Busca pensa alla primavera, con alcune proposte davvero di prim’ordine.

Dall’11 al 13 aprile: Isola d’Elba

1° giorno: Località di Partenza - Piombino - Portoferraio - Villa San Martino - Hotel

2° giorno: Hotel - Capoliveri - Procchio - Marciana Marina - Chiessi - Fetovaia - Marina di Campo - Hotel

3° giorno: Hotel - Parco Minerario dell’Elba - Rio Marina - Piombino - Località di partenza

La quota di partecipazione è fissata in 350 euro e comprende il viaggio in comodo bus Granturismo, il trattamento di mezza pensione in hotel, i pranzi in ristorante del 2° e 3° giorno, il traghetto Piombino-Portoferraio e Rio Marina-Piombino, l’ingresso a Villa San Martino, il trenino su gomma per il Parco Minerario di Rio, l’assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.

Dal 25 al 26 aprile: Trenino Rosso del Bernina

1° giorno: Località di partenza - Tirano - St. Moritz - Livigno

2° giorno: Livigno - Località di partenza

La quota di partecipazione è fissata in 255 euro e comprende il viaggio in comodo bus Granturismo, il trattamento di mezza pensione in hotel, il pranzo in ristorante/hotel del 2° giorno, il biglietto per il Trenino Rosso del Bernina, l’assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.

Dal 25 al 30 aprile: Tour di Amsterdam e fioritura dei tulipani

1° giorno: Località di partenza – Nancy

2° giorno: Nancy - Rotterdam – Amsterdam

3° giorno: Amsterdam

4° giorno: Amsterdam - Zaandam - Volendam - La grande diga – Amsterdam

5° giorno: Amsterdam – Friburgo

6° giorno: Friburgo - Località di partenza

La quota di partecipazione è fissata in 770 euro e comprende il viaggio in comodo bus Granturismo, il trattamento di mezza pensione in hotel/ristorante, i pranzi in ristorante del 3°e del 6° giorno, le visite guidate come da programma, il biglietto del battello per l’escursione come da programma, l’assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.

I punti di carico della New Group sono Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo ed altre località su richiesta.

I recapiti dell’affermata agenzia di Busca sono: 0171.943081, www.newgrouppv.it e info@newgrouppv.it.