Donatore dal 1973, l'albese Flavio Zunino è il nuovo presidente provinciale Avis

Il Consiglio direttivo di Avis provinciale ha nominato Flavio Zunino, già vicepresidente, come nuovo presidente dell’Avis provinciale. Zunino succede a Giorgio Groppo, prematuramente scomparso lo scorso 19 Febbraio.

Flavio Zunino di Alba, 68 anni, pensionato, è stato per 22 anni presidente della sezione albese dell'Avis. Si era dimesso lo scorso anno rimanendo nel Consiglio provinciale, dove era entrato nel 1996. Dal 2005 era uno dei tre Vice presidente.

Zunino, donatore dal 1973, ha all’attivo 170 donazioni. In Avis si è impegnato in prima persona contribuendo a raggiungere traguardi importanti: ricordiamo il suo prezioso, ed essenziale contributo, per la realizzazione della nuova sede della sezione Albese.

“Ho accettato di traghettare il sodalizio in questo anno di passaggio per onorare la memoria di Groppo. – spiega Zunino che ricorda anche che il rinnovo delle cariche di Avis Provinciale si svolgerà a marzo 2021 – Io e Giorgio eravamo legati da un’amicizia profonda e costruttiva: ci siamo scontrati tante volte ma allo stesso tempo ci siamo sempre sostenuti e aiutati a vicenda. La prossima assemblea provinciale il 28 marzo si svolgerà a Sommariva Bosco, come avevamo concordato con lui per permettergli di partecipare nonostante la malattia. Fisicamente non sarà con noi ma sono certo che da lassù continuerà a seguire tutti gli avisini.”