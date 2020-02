Coronavirus, basta caos: "Servono risposte immediate, la Granda e il Piemonte pagano un problema senza averne responsabilità"

Il vero nemico è il caos: nell’affrontare la diffusione del nuovo Coronavirus è necessaria un’unità d’informazione da parte degli organi centrali, il recupero della fiducia interna e della credibilità a livello internazionale e, più in generale, della lucidità. Tanto più che la provincia Grande e il Piemonte sono stati toccati dalla questione in modo – stando ai dati ufficiali resi noti a partire da domenica 23 febbraio – del tutto tangenziale.

“È importante sottolineare comunque come non ci si trovi, qui a Cuneo ma nell’intero Piemonte, in una situazione di emergenza, e qualcuno dovrà rispondere della situazione di psicosi che si è venuta a creare. In ogni caso non accettiamo il blocco del tessuto commerciale; la salute è e resta al primo posto ma ci aspettiamo che lunedì prossimo riaprano le scuole, come segno di ritorno alla normalità” conclude Chiapella.