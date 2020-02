Coronavirus: la casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì incontra le organizzazioni sindacali aziendali

In seguito alla comunicazione diramata dalla CISL FP nella giornata di ieri, l'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì, per bocca del suo presidente, Diego Bottero, rende noto che quest'oggi si terrà un vertice importante per i lavoratori.

"Comunico che ho convocato le organizzazioni sindacali aziendali contemporaneamente alla commissione Benessere ed Emergenza Anziani della casa di riposo 'Sacra Famiglia' per valutare con i lavoratori tutti i correttivi necessari dopo il blocco dei turni, delle ferie e dei permessi legato alla criticità nella gestione del cosiddetto Coronavirus. Ringrazio ad uno a uno tutti i nostri lavoratori per la disponibilità e il senso di servizio dimostrato".

Bottero anticipa inoltre che "o permessi non saranno del tutto bloccati, ma saremo attenti alle singole esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. A loro va il riconoscimento per la professionalità e l'attaccamento ai valori del 'Sacra Famiglia' in questo momento difficile".