Il referendum costituzionale del 29 marzo? Un'altra giornata di scuola persa per centinaia di alunni della Granda

Stasera, quando si farà il punto in prefettura a Torino, alle 19.45, probabilmente si saprà cosa succederà la prossima settimana, in particolare se si tornerà a scuola da lunedì o, come più probabile, da mercoledì 5 marzo, come ventilato ieri sera dal governatore Alberto Cirio.

Lunedì e martedì pulizie straordinarie delle scuole.

Il prossimo 29 marzo si voterà per il Referendum costituzionale. Il che significa ennesima chiusura di decine e decine di scuole elementari e secondarie di primo grado (medie) della Granda, sedi di seggi.

A Cuneo significa chiusura per quasi tutte le scuole di frazione e per molte dell'altipiano. Perché il lunedì successivo alla domenica di voto è dedicato al ripristino delle aule.

Un altro giorno di scuola perso, quindi. A pochi giorni dall'avvio delle vacanze pasquali.

Abbiamo contattato l'assessora Franca Giordano, che ha le deleghe alla Scuola per il Comune di Cuneo. "Sto riflettendo sulla cosa, ma l'ipotesi di spostare le sedi dei seggi è impraticabile, in quanto richiede procedure lunghe e complicate. Mi rendo conto che per le famiglie sarà un ulteriore disagio. Quello che farò sarà confrontarmi con i dirigenti degli istituti comprensivi di Cuneo per capire se esiste qualche possibilità di evitare la chiusura del lunedì. Qualche ipotesi c'è, ma andrà concertata. E' un momento difficile, me ne rendo conto. Stasera sapremo cosa succederà la prossima settimana, così da poter fare ulteriori valutazioni anche in vista del 29 marzo".