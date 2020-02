Salgono a 11 i casi di Coronavirus in Piemonte, di cui 1 confermato e 10 in attesa di ulteriori test

Sono risultate positive al test, esito che deve essere confermato dall’Istituto superiore di Sanità, altre cinque persone facenti parte del gruppo di astigiani ospitati in un hotel di Alassio dal 4 al 18 febbraio. Salgono quindi a 11 i casi riscontrati in Piemonte, di cui 1 confermato e 10 probabili.

Di questi 11, 7 sono ospedalizzati non in terapia intensiva (1 a Torino, 3 ad Asti e 3 Novara) e 4 sono in isolamento fiduciario domiciliare.

Stasera alle 19.45 il punto stampa presso la Prefettura di Torino.