A Bra attivati due cantieri di lavoro per disoccupati con più di 58 anni

Il Comune di Bra ha attivato un cantiere di lavoro per l’impiego temporaneo di due cittadini disoccupati con più di 58 anni di età, con specifiche competenze manuali, in attività di manutenzione e di pubblica utilità sul territorio. Il cantiere di lavoro, dal titolo “Urban spaces”, durerà 260 giornate lavoratibve (12 mesi), a partire dal 20 aprile 2020, per un impegno di 30 ore settimanali, suddivise su cinque giorni lavorativi.



Possono candidarsi, tramite l’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Bra (sezione “Personale: selezioni / Concorsi e selezioni”) le persone disoccupate che alla data della presentazione della domanda abbiano compiuto i 58 anni di età senza aver maturato i requisiti pensionistici; residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015; non percettori di ammortizzatori sociali; non inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; in possesso di qualifica professionale o di esperienza lavorativa della durata di almeno due mesi retribuiti come giardiniere/addetto alla manutenzione aree verdi oppure muratore, riquadratore o decoratore (imbianchino) ed in possesso di patente di guida cat. B. Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza.



La domanda di partecipazione al bando deve essere consegnata o spedita all’ufficio Protocollo del Comune di Bra entro il 23 marzo 2020 secondo le modalità specificate nel manifesto e pubblicate sul sito web istituzionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione allo 0172.438215 – 219 -288 oppure il Servizio Politiche attive del Lavoro allo 0172.438241.