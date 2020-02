Consentita la celebrazione delle Sante Messe in tutta la Regione piemontese

Novità importanti per la vita di fede nelle diocesi piemontesi. Il Vicario Generale di Torino a nome dell’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia comunica quanto segue: “

Sentiti il Presidente della Regione e il Prefetto di Torino, si comunica che domani, domenica 1° , è consentito celebrare le Messe festive in tutta la regione piemontese, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza. A breve sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte una circolare relativa e questi permessi”.

Tra le indicazioni che riguardano le celebrazioni delle SS. Messe, si chiede a tutti i fedeli di ricevere la comunione eucaristica in mano (e non direttamente in bocca), di astenersi dal segno della pace e di non usare l’acquasantiera (che andrà svuotata).