controcorrente: il coronavirus è uno dei tanti frutti negativi della mano dell’uomo che se ne “frega” di tutelare la Natura

Papa Francesco nella Lettera enciclica sulla cura della casa comune “Laudato sì” ha condannato con grande fermezza i disastri ecologici capaci di produrre povertà e discriminazioni economiche, sottolineando in un passaggio: “Oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi”.

In questi ultimi decenni la mano dell’uomo ha colpito, violentato, distrutto, saccheggiato la Natura attraverso gli sprechi energetici, le cementificazioni invasive, il rilascio in atmosfera di gas tossici, l’interramento di materiali pericolosi, la produzione di rifiuti oltre ogni limite. E la Natura si è ribellata, provocando fenomeni meteorologici estremi, dissesti idrogeologici continui, siccità, piogge devastanti, malattie sempre nuove e difficili da curare.

E sono proprio le nuove malattie una delle tante battaglie che il mondo degli Anni Duemila è chiamato ad affrontare se vuole sopravvivere. Il coronavirus, esploso nelle settimane scorse, è uno degli effetti di un mondo che non riesce più a mantenere comportamenti corretti nei confronti della Natura e il rispetto dei suoi cicli stagionali. Bisogna sempre correre per arrivare davanti a qualcun altro e prima o poi si sbatte contro un muro invalicabile. Cadendo rovinosamente nella polvere.

Dagli ultimi dati, aggiornati al mattino di sabato 29 febbraio, il covid-19 ha provocato nel mondo 85.182 contagiati e 2.924 morti. In Italia, dalle verifiche delle Regioni, i contagiati sono 821 e i morti 21. Tanti. Troppi. Anche se per i virologi sono molti di più i casi procurati dalla comune influenza, di cui non si parla. Però, sempre dalle parole dei medici, del coronavirus non si conoscono le caratteristiche in quanto totalmente nuovo: quindi non esistono vaccini e farmaci per curarlo e il corpo umano non può mettere in azione le proprie difese immunitarie. Cosa che invece accade con l’influenza, perché quella dell’anno dopo viene tenuta sotto controllo attraverso il virus sviluppato l’anno precedente.

Tutto ciò ha prodotto nei cittadini italiani la paura diventata panico. E’ giusto preoccuparsi per un fenomeno che, seppure con fatica, le Istituzioni del nostro Paese stanno tentando di debellare. Anche se dovrebbero procedere allo stesso modo gli altri Paesi europei.

Ma il rapporto del Climate Risk Index, lo studio annuale che evidenzia i fenomeni climatici estremi prodotti dai cambiamenti climatici, ha messo in luce come negli ultimi 20 anni gli stessi abbiano causato 495 mila vittime nel mondo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza, a causa delle varie drammatiche situazioni meteo, altri 250 mila morti all’anno tra il 2030 e il 2050.

Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, in Italia l’inquinamento dell’aria causa 75 mila decessi ogni dodici mesi.

Sul Pianeta Terra, per le Agenzie dell’Onu, sono 821 milioni le persone che soffrono la fame.

Il coronavirus va monitorato perché ha uno sviluppo imprevedibile. Ma a provocarlo, come è avvenuto in passato con altre infezioni, è la stessa mano dell’uomo che non si preoccupa delle vere cause da cui il fenomeno scaturisce. E che continua a fregarsene di salvaguardare la Natura che lo circonda, la quale, ogni giorno, implora pietà.