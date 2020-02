Dal 20 marzo scatta l'obbligo di prenotazione per le pratiche dell'ufficio passaporti della Questura di Cuneo

Dal 20 marzo non sarà più possibile accedere all'ufficio passaporti della Questura di Cuneo se non tramite prenotazione attraverso il sito: www.passaportonline.poliziadistato.it

Lo fa sapere la Questura di Cuneo tramite una nota. La prenotazione si rende necessaria per: "rendere più fluida la gestione dell’utenza che richiede il rilascio del passaporto e ridurre al minimo i tempi di attesa".

L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 20 marzo non saranno accettate le istanze degli utenti che non si prenoteranno tramite il sito.



"Si rammenta - continua la nota della Questura - che è possibile richiedere la 'dichiarazione di accompagnamento per i minori di 14 anni' con la quale i minori possono viaggiare con un solo genitore, registrandosi sul sito

https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Questa procedura consentirà di chiedere ed ottenere il documento con un unico appuntamento, a

condizione che la documentazione prodotta sia firmata in originale da entrambi i genitori. E' possibile reperire ogni utile informazione nonché la relativa

modulistica accedendo al sito www.poliziadistato.it "