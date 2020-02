Il greco Petros Papageorgiou è il nuovo direttore generale di Lurisia

Petros Papageorgiou è nominato Direttore Generale di Lurisia, storico marchio italiano di acque e bevande premium. In questo incarico Papageorgiou supervisionerà tutte le attività dell’azienda, dall’imbottigliamento delle acque minerali dello storico stabilimento di Roccaforte Mondovì, alla produzione delle bevande a marchio Lurisia quali Chinotto, Gazzosa, Acqua Tonica, Aranciata, Aranciata Amara, Aranciata Rossa e Limonata e sarà il punto di riferimento per la definizione delle strategie commerciali nella Grande Distribuzione Organizzata e nell’HORECA. Nel suo nuovo ruolo, Papageorgiou riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di Lurisia.

Papageorgiou conosce bene il territorio piemontese al quale è profondamente legato sia professionalmente sia personalmente: il suo primo incarico lavorativo in Italia è stato proprio a Torino, dove ha vissuto per diversi anni finendo per far propria la cultura locale e dove ha anche conosciuto sua moglie, nata e cresciuta nel capoluogo sabaudo: “Ritornare in Piemonte è un po’ come tornare a casa. – ha affermato Papageorgiou – In questo nuovo ruolo mi impegnerò affinché Lurisia sia conosciuta a sempre più consumatori in tutta Italia e all’estero, preservando il DNA dei suoi storici prodotti”.



Petros, nato in Grecia nel 1978, è laureato presso il British Hellenic College in European Business Administration – Marketing e ha conseguito un MBA presso l’Hellenic American University. Nel corso della sua carriera, iniziata in Grecia e proseguita in Italia ha maturato una profonda conoscenza del mercato beverage, prima in Diageo, una delle imprese leader nel mercato degli alcolici a livello mondiale, dove è stato Customer Marketing Director Italia e Svizzera e successivamente Direttore Sales Out of Home. Nel novembre 2015, entra in Coca-Cola HBC Italia ricoprendo la posizione di Direttore Out of Home, impegnato nel gestire e far crescere ulteriormente il canale, guidando una solida rete di vendita capillare, attiva su tutto il territorio nazionale.