La Protezione civile di Guarene ha ripulito l'alveo del rio Boscasso

La nevicata di novembre scorso aveva causato il riversamento nel corso d'acqua di alcune piante a Guarene.



Nei giorni scorsi i volontari del gruppo comunale di Guarene sono stati impegnati in un’esercitazione in frazione Bassi, portando a termine la pulizia dell’alveo e delle sponde dell’ultimo tratto del rio Boscasso.



“Sono molto soddisfatto dell’intervento - commenta il consigliere comunale, Mattia Artusio, delegato alla Protezione Civile -. Ancora una volta i nostri volontari si dimostrano estremamente attivi e competenti nelle operazioni in cui si richiede la loro presenza"