Nel decreto anticoronavirus potenziata la sospensione dei mutui che partì da un'intuizione tutta fossanese

La sospensione delle rate dei mutui - tecnicamente chiamata moratoria - a favore delle famiglie lavoratrici in difficoltà trova spazio all'interno del pacchetto di misure appena approvato dal governo in tema di lotta agli impatti economici del coronavirus che da influenza importata dalla Cina sta diventando una malattia con focolai autonomi in Italia. Come ampiamente e tristemente previsto, il contagio da sanitario sta diventando finanziario toccando la liquidità di imprese e famiglie a causa del blocco produttivo e lavorativo.



Con il beneplacito dell'associazione bancaria italiana Abi, oggi presieduta da Antonio Patuelli, il ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha varato un piano anticrisi che, per quanto riguarda il settore dei mutui alle famiglie, prevede, per l'intero territorio nazionale e non soltanto per le zone rosse e gialle direttamente toccate dal contagio influenzale, la possibilità di richiedere, con una procedura sostanzialmente automatica, senza costi finanziari né spese istruttorie aggiuntive, la moratoria ossia lo slittamento delle rate in corso in tutti i casi nei quali l'interruzione dal lavoro sia stata disposta per periodi superiori ai 30 giorni. La sospensione dei mutui opera in attesa che tutti gli altri provvedimenti statali di sostegno al reddito e all'occupazione siano autorizzati e sbloccati concretamente.



La moratoria venne introdotta all'incirca 12 anni fa, all'indomani dello scoppio della crisi recessiva globale, e recepita nella legge Finanziaria dell'epoca. Essa era la "istituzionalizzazione" e codificazione di buone prassi bancarie che vedevano in Fossano una primissima rampa di lancio in assoluto, con iniziative ispirate dal Banchiere Beppe Ghisolfi all'epoca anche Consigliere esecutivo dell'Abi.



Una intuizione tuttora attuale a fronte di una emergenza che, come lo stesso Ghisolfi ha sottolineato nel corso dello spazio ospiti del TG 4 di telecupole lo scorso venerdì, avrà effetti molto pesanti sull'economia italiana e delle piccole e medie imprese sia nell'immediato che nel corso dei prossimi mesi, perché la chiusura delle attività economiche ordinata da Governo, Regioni e Comuni trasmette all'estero l'immagine di un Paese non affidabile e non sicuro, sentore confermato dall'impennata di nuovo dello spread, ossia del differenziale tra i rendimenti dei titoli del debito pubblico italiano in salita su quelli della Germania.