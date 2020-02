I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti questa notte per lo spegnimento di un cassonetto andato a fuoco in Piazza Europa a Cuneo.

L'allarme è stato lanciato poco prima dell'una di notte di oggi, sabato 29 febbraio. Sul posto i pompieri del comando provinciale cuneese hanno messo in sicurezza l'area è spento le fiamme a stretto giro. Non si conosce come è stato causato l'incendio. Le fiamme non hanno coinvolto persone o oggetti nei paraggi.