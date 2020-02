Coronavirus: messo in rete un comunicato dei vescovi del Piemonte con le indicazioni sulle funzioni religiose. Ma è un fake

In una situazione delicatissima come quella del Coronavirus, ci mancava soltanto il comunicato “fake” dei vescovi piemontesi.

Già, perché nella serata di ieri (venerdì) si è diffuso molto velocemente, complici i tam-tam su piattaforme come Facebook Messenger e WhatsApp, un comunicato, a nome dell’arcivescovo Cesare Nosiglia, circa la ripresa delle funzioni religiose già a partire dalla giornata di domani.

Il “Comunicato dei vescovi delle Diocesi della Regione Piemonte” - poi risultato falso, lo ribadiamo – è giunto “in seguito al prolungamento delle norme da parte delle Autorità civili della Regione Piemonte anche per la prossima settimana 1-7 marzo”. Peccato che, al momento della diffusione, la Regione Piemonte non aveva ancora ufficializzato alcuna decisione sulle misure restrittive per la prossima settimana, che dipendono da un decreto del premier Giuseppe Conte atteso proprio per la giornata odierna.

A smentire la “fake news” ci ha pensato Chiara Genisio, delegata interregionale della Federazione italiana settimanali cattolici per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

“Sta girando in rete un comunicato dei ‘Vescovi delle diocesi della Regione Piemonte’, che ha come unico firmatario Monsignor Nosiglia, in cui si annunciano misure circa le funzioni religiose in relazione al Coronavirus.

Questo comunicato è un falso. La Conferenza episcopale non ha mai diffuso documenti di questo genere. Il testo, inoltre, contiene evidenti errori di linguaggio ecclesiale.

Ci troviamo infatti davanti a un palese e pericoloso caso di manipolazione dell’informazione e dell’opinione pubblica.

La verità è che i vescovi del Piemonte sono in attesa di conoscere le disposizioni delle competenti autorità nazionali e regionali per diramare le disposizioni necessarie alle comunità cristiane”.

Indicazioni che, come accennato, sono attese proprio per oggi.