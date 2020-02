Donna piemontese di 33 anni arrestata in provincia di Imperia per detenzione di stupefacenti

Una 33enne originaria della provincia di Imperia ma residente nel basso Piemonte è stata arrestata ieri dai Carabinieri di Imperia per detenzione di sostanze stupefacenti.



Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando i militi, durante un posto di controllo a Costarainera hanno fermato un veicolo con alla guida una donna la quale è subito apparsa in stato di agitazione e nervosismo. Di conseguenza gli operatori hanno effettuato un controllo più accurato all’interno della vettura dove hanno rinvenuto circa 270 grammi di marijuana, custoditi in un sacchetto nascosto sotto il sedile posteriore.



La donna (P.V.) è stata quindi arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, su disposizione del Magistrato di turno. Nella tarda mattinata di oggi il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora che la donna dovrà scontare nel comune di residenza. La sostanza stupefacente, presumibilmente destinata al mercato locale, avrebbe potuto fruttare circa 3.000 euro: ora è in sequestro, in attesa di essere distrutta dopo gli esami del caso.