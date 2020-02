In fiamme alcune vetture in un cortile privato a Rifreddo, incendio estinto

Intervento dei Vigili del fuoco di Saluzzo, nel pomeriggio, a Rifredddo, in via Braide.



I pompieri sono stati allertati per un incendio che ha distrutto alcune autovetture all’interno di un cortile privato.



Le squadre sono giunte sul posto con un’auto-pompa-serbatoio e con un mezzo pick-up dotato di modulo antincendio boschivo.



Le fiamme sono state estinte, tuttavia i Vigili del fuoco sono ancora sul posto, per la messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri di Barge.