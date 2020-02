Simboli fallici sulle mura centenarie della vecchia torre del consiglio di Caramagna Piemonte, il sindaco: "Inaccetabile"

Sono stati scoperti nella mattinata di oggi, sabato 29 febbraio, i segni del passaggio di vandali che nella serata di ieri hanno imbrattato alcuni muri nel centro storico del paese di Caramagna Piemonte.

A colpire maggiormente sono stati i diversi segni fallici disegnati con vernice spray sul simbolo del paese: la vecchia torre del consiglio i cui mattoni risalgono al 1446. 578 anni di storia. Oltre alla torre sono stati presi di mira i muri dei portici nel centro del paese e un segnale stradale che è stato danneggiato dalle scritte.

"Un episodio inaccettabile - spiega il primo cittadino Maria Coppola - Le forze dell'ordine sono già a conoscenza dell'episodio. Speriamo di risalire al più presto ai responsabili anche attraverso l'utilizzo della videosorveglianza attiva sul territorio. Sono anni che svolgiamo progetti per i giovani sostenendoli in ogni maniera. Quindi non accettiamo questi episodi."