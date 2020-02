Travolto da una lastra in ferro in un cantiere a Limone Piemonte, 59enne muore dopo tre giorni all’ospedale di Cuneo

E’ morto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio, Bashkim Toska di 59 anni. L’uomo originario di Elbasan, cittadina albanese distante circa 40 km dalla capitale Tirana, da meno di un anno si trovava in Italia a Cuneo ospite della figlia e del genero.



L’uomo è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro che gli ha causato un grave trauma cranico. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì 26 febbraio a Limone Piemonte in un cantiere edile per la realizzazione di un complesso residenziale. Qui, Toska, alle dipendenze di una ditta con sede nel torinese, sarebbe stato travolto da una lastra in ferro per realizzare un’armatura. L’uomo è stato portato di urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo tramite eliambulanza. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ore successive. La morte dell’uomo è stata accertata intorno alle ore 18 di ieri venerdì 28 febbraio.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Limone Piemonte e i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1 per i rilievi e per accertare le responsabilità del caso.



L’uomo lascia i figli Eliona e Rezart e la moglie Liliana. Si attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria per il trasferimento della salma in Albania dove verranno celebrati i riti funebri.