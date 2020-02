Trading online: qual è l’iter da seguire nella scelta della piattaforma finanziaria?

Come investire i propri risparmi è, da sempre, un dilemma che attanaglia gli italiani, un popolo famoso nel mondo per la virtù del risparmio privato, a tal punto che, nonostante l’elevata mole di debito pubblico (il peggiore, dopo quello greco, in termini percentuali rispetto al PIL), il nostro paese è considerato solvibile dai più importanti analisti finanziari mondiali. Un quesito che, col passare degli anni, si è fatto sempre più insistente, complice il mutato scenario finanziario mondiale, che è andato ad intaccare, sensibilmente, le radicate abitudini dei cittadini del Belpaese.

Trading online: perché è la modalità di investire preferita dagli italiani?

Negli ultimi vent’anni, poco alla volta, una modalità di investimento ha fatto breccia nel cuore dei risparmiatori italiani, che grazie alla grande rete telematica hanno potuto ampliare significativamente le proprie conoscenze in ambito finanziario: il trading online, un modo rivoluzionario per allocare i propri risparmi investendo nei mercati finanziari. “Fare trading”, oramai, è diventato una consuetudine per la maggior parte dei cittadini dello Stivale, che grazie al proprio smartphone, pc o tablet possono agevolmente accedere ai mercati in tutta sicurezza e comodità.

Una caratteristica, quest’ultima, che conoscono bene coloro che utilizzano internet per investire nei mercati: la sensazione di poter operare direttamente da casa, evitando le spesso inevitabili code che si creano allo sportello bancario, è impagabile e di estremo benessere.

Un comfort che fa rima con risparmio. Grazie alle piattaforme di trading, infatti, è possibile operare nei mercati con commissioni decisamente agevolate rispetto allo sportello bancario, dove l’effettuazione di un’operazione bancaria, talvolta, incide per uno 0,70%, se non oltre, del controvalore investito. Un autentico salasso, che si può evitare, però, optando per l’allocazione finanziaria tramite i canali remoti, grazie alle bassissime commissioni applicate dai portali finanziari. I più seri ed affidabili, oltretutto, forniscono dei “bonus benvenuto”, che consentono al trader di poter operare gratuitamente per un determinato periodo di tempo, e la possibilità di provare cosa significhi “fare trading” senza sborsare alcun soldo grazie all’utilizzo delle “demo”: solo in un secondo momento, qualora si ritenesse soddisfatto e pronto ad approcciarsi ai mercati finanziari, il risparmiatore investirà i propri soldi.

Piattaforme di trading: non solo operazioni di compravendita

Un tema che sta molto a cuore ai portali più affidabili presenti sul web, è sicuramente quello di aumentare la consapevolezza degli investitori quando effettuano operazioni di compravendita finanziaria. La scarsa cultura finanziaria, d’altronde, è un problema che riguarda la maggior parte dei paesi latini. E l’Italia, in tal senso, non fa certamente difetto. Da svariati anni, ormai, si discute se sia opportuno inserire l’educazione finanziaria come materia nelle scuole medie inferiori e in buona parte dei corsi biennali di quelle superiori, al fine di creare dei cittadini che abbiano maggiore dimestichezza con le tematiche economiche e finanziarie. Oggi, però, l’unica arma per accrescere la cultura finanziaria, in riferimento ai quei soggetti che non abbiano intrapreso un corso di studi ad indirizzo economico, è uno solo: la grande rete telematica.