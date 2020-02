“8% per l’8 marzo”, torna l'iniziativa dell'Associazione commercianti Albesi, 8% di sconto a tutte le clienti

In vista della Festa dell’8 marzo, anche quest’anno il Gruppo Terziario Donna aderente all’Associazione Commercianti Albesi si è prodigato nell’organizzazione di una serie di eventi finalizzati a promuovere il ruolo della donna nel mondo dell’imprenditoria, ben consapevoli delle difficoltà che ogni giorno le operatrici devono affrontare nel giostrarsi tra lavoro e famiglia.



Il 7 e 8 marzo, dopo il successo dello scorso anno, torna “8% per l’8 marzo”, l’iniziativa in collaborazione con i sodalizi “Alba sotto le Torri - Commercianti Centro Storico”, “Albauno” di corso Piave e “Albapiù” di corso Langhe, i cui negozi aderenti riconosceranno uno sconto dell’8% a tutte le clienti. Le attività che partecipano all’iniziativa saranno riconoscibili grazie ad una locandina raffigurante una donna stilizzata con tema floreale.



È stata rinviata – causa le difficoltà organizzative per le agenzie di formazione, generate dall'allarme Coronavirus – la cena presso l'Accademia Alberghiera dell'Apro di Alba. Inizialmente prevista per sabato 7 marzo, si svolgerà invece sabato 28 marzo alle ore 20. Si tratta di un incontro conviviale a sfondo benefico dal titolo “Fiera di essere Donna”, giunta alla seconda edizione, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Zonta Club Alba Langhe Roero per il prosieguo dell’iniziativa “Tu si que vales”, un percorso creato per favorire lo sviluppo dell’autostima negli alunni degli istituti superiori albesi.



Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, infine, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Piave, si svolgerà l’iniziativa “Visita, Ama, Rispetta le aree verdi del tuo quartiere”.



I partecipanti all’iniziativa saranno suddivisi in squadre e dotati di tutto il necessario per rimuovere i rifiuti. Per concludere in dolcezza la giornata, sarà organizzata una merenda al Parco Tanaro. Per l’occasione verranno messe a disposizione alcune e-bike a prezzo agevolato, su prenotazione presso il negozio Torto Cicli.



Francesca Sartore, presidente del Gruppo Terziario Donna Alba: «Le nostre iniziative si articolano su più fronti della vita sociale cittadina e del territorio. La cena benefica di sabato 7 marzo presso l’Apro è un appuntamento al quale teniamo molto e che vorremmo diventasse ricorrente, per continuare a sostenere l’interessante progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole superiori albesi sul tema dell’autostima in collaborazione con lo Zonta Club di Alba.



La scelta di declinare la domenica 8 marzo in senso ecologico va oltre l’attività di pulizia del verde - peraltro giusta e doverosa - perché investe i temi dell’educazione civica, della coscienza collettiva nei confronti di beni che appartengono a tutta la società, il cui significato passa anche per la cura che ciascuno può e deve averne. L’intervento di un educatore specializzato nella formazione sulla differenziazione dei rifiuti contribuirà a rinsaldare il senso di appartenenza alla città e a rispettarla di più».

«Da quando è nato, il Gruppo Terziario Donna Alba ha realizzato numerosi eventi di assoluto valore – afferma il presidente A.C.A. Giuliano Viglione -, che interessano le imprenditrici ma che riguardano anche il contesto nel quale esse vivono e lavorano. Con la data simbolica dell'8 marzo si celebra un ruolo, quello femminile, che dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato ogni giorno sia nelle aziende, sia all'interno delle famiglie e delle comunità. L'Associazione Commercianti Albesi, della quale il Gruppo è parte, invita il pubblico a partecipare numeroso, anche per sostenere le nobili finalità che le organizzatrici si sono date».



Chi fosse interessato a partecipare alle diverse iniziative può rivolgersi presso la Segreteria del Gruppo Terziario Donna presso l’A.C.A., chiamando al numero 0173/226611 o scrivendo all’indirizzo mail: segreteria@acaweb.it