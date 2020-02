Nonostante il blocco di eventi per il Coronavirus non mancano occasioni di svago e divertimento: cosa fare questo weekend in Granda

Come ormai tutti sanno, nella serata del 24 febbraio, l’Unità di Crisi della Protezione Civile ha inviato ai Prefetti piemontesi una circolare esplicativa contenente i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, sul tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Secondo il documento, al fine di evitare concentrazioni di persone, devono essere sospesi eventi di qualsiasi genere che comportano afflusso di pubblico: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi con pubblico, attività di spettacolo (rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc.). Per estensione sono comprese nella chiusura discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento.



Chiusi anche cinema, biblioteche, teatri, mostre e musei. I comuni hanno recepito le indicazioni regionali con la sospensione di eventi e manifestazioni.

Appuntamenti annullati o rinviati



Gli ultimi appuntamenti del Carnevale sono stati cancellati: ad esempio, ad Alba era in programma il Carnevale di Borgo Piave, ma è stato rimandato al 15 marzo.

Annullati anche spettacoli teatrali, appuntamenti musicali e iniziative culturali.



A Bra non avrà luogo il Granda Games, evento ludico per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, in programma nel fine settimana, ma rinviato a data da destinarsi.

Colpita anche la solidarietà e cancellati eventi quali la "Festa Bisesta" organizzata per sabato a Robilante per raccogliere fondi per sostenere un progetto di ricerca di un nuovo farmaco sperimentale per combattere la Paraparesi spastica SPG11 (pochissimi casi in Italia), di cui Alice Pepino, ragazza di Robilante, è affetta. Info: www.facebook.com/ProRobilante



Rimandato anche lo spettacolo "Raccontati la mia storia", organizzato per sabato 29 febbraio presso il teatro "Marenco" di Ceva, evento benefico in favore di ABACUS (Amici di Busca e Amici di Ceva Uniti e Solidali). Maggiori informazioni sono disponibili su: www.abacusonlus.it



Mercatini



Nella maggior parte dei comuni della Granda mercati e mercatini non sono stati annullati.



A Cuneo sarà possibile fare shopping tra i banchi de «Il Trovarobe»: l’appuntamento è per sabato 29 febbraio dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza, con il mercatino del collezionismo, antiquariato e modernariato, meta sempre di tanti visitatori. Tra i banchi si potranno trovare soprattutto quadri, cartoline e libri d’epoca, oggettistica, lampade e altri elementi per la casa, giocattoli, gioielli e bigiotteria.

Anche a Ceva si svolgerà regolarmente il mercatino di sabato 29 febbraio.



Visitare borghi e paesi



La provincia di Cuneo è sede di alcuni dei borghi più belli d’Italia e questo fine settimana potrebbe essere l’occasione per visitarne qualcuno. Tra questi un esempio è Neive, paese a cavallo tra l’ultima Langa del Moscato e le colline del Monferrato; è un piccolo borgo antico con palazzi color del cotto, alcuni settecenteschi, con i tetti rossi, circondato da vigne. La parte storica del borgo, avvolta ad anelli intorno all’antico ricetto, è tutta da visitare.

Il castello non esiste più, ma è rimasto l’impianto medievale della cittadina con le case dai tetti rossi addossate le une alle altre. Dall’alto del centro storico si gode di una splendida vista sulle vigne circostanti. Info per la visita: www.comune.neive.cn.it/it



Langa Medievale è un progetto che mette in rete le principali architetture romaniche civili e religiose conservate nel territorio delle Langhe, attraverso l’individuazione di itinerari culturali e turistici di pregio. Sul sito www.langamedievale.it troverai tante proposte di viaggio per scoprire chiese, abbazie, cappelle, torri e castelli.



Il territorio della Langa è caratteristico anche per le numerose torri che permettono, se visitabili, di ammirare dall’alto il paesaggio; il progetto “Turris” realizza la messa in rete delle Torri di Langhe, Roero e Monferrato per un totale di 12 strutture fortificate con la creazione di un anello turistico di 199 km, percorribile in circa 4 ore e mezza di auto.



Si va dalle strutture trecentesche di fortificazione e avvistamento, torri gentilizie come Corneliano o ancora importanti ruderi come Santo Stefano Belbo. Alcuni dei siti offrono poi altri spunti integrati al luogo d’interesse principale come ad es. Cortemilia (dove accanto alla torre troviamo il più imponente sistema di mura fortificate delle Langhe) o Murazzano dove assieme alla torre si può visitare l’unico mulino a vento delle Langhe o ancora Castelnuovo di Ceva dove la torre veglia sulla chiesa di San Maurizio, gioiello gotico di scuola monregalese di particolare valore artistico.

Dall’alto della Torre di Barbaresco, punto di partenza del tour, si abbraccia una visuale incredibile che spazia dal monregalese alle prime montagne lombarde. Da verificare l’apertura dei siti.



Info: www.turris-piemonte.it/



Un week end sulla neve



L’ordinanza non ha chiuso le stazioni sciistiche: nella Granda sono presenti 15 stazioni sciistiche, 20 centri fondo con oltre 350 km per lo sci alpino e 280 km per il nordico, hotel skipass ma anche centri benessere dove coccolarsi a fine giornata e baite in quota per ottime cene in compagnia.



Se vuoi trascorrere il fine settimana sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito www.cuneoholiday.com dove scoprirai anche gli eventi previste per questo fine settimana. Sempre sul sito puoi trovare tutti i riferimenti per poter contattare le stazioni sciistiche, gli sport che puoi praticare e tanto altro.



Non resta che sperare nelle condizioni meteo favorevoli!



Trekking e camminate

Se le condizioni meteo lo permetteranno, questo fine settimana potrà essere occasione per fare camminate negli splendidi territori delle vallate cuneesi o nelle colline di Langa e Roero.



Sono tanti i sentieri che si possono percorrere con vari livelli di difficoltà: dalle arrampicate in alta montagna per escursionisti esperti alle camminate tra le dolci colline adatte anche ai bambini.



Le Valli Cuneesi hanno percorsi ben segnalati e sono disponibili guide o cartine utili per non perdere la traccia del percorso. Scopri i percorsi sul sito www.cuneotrekking.com



Non resta che scegliere la zona da visitare, attrezzarsi con calzature e abbigliamento adatti senza dimenticare la macchina fotografica.



In Langa e Roero la stagione consente già di ammirare le prime fioriture; sono molti i comuni che hanno messo a disposizione dei turisti percorsi ad anello ben segnalati e, in alcuni casi, anche con traccia GPS. L’Ecomuseo delle Rocche, con sede a Montà, è un esempio di valorizzazione del paesaggio e del territorio e mette a disposizione una serie di sentieri con lunghezze diverse percorribili in giornata anche in mountain bike.

Scopri tutte le proposte sul sito: www.ecomuseodellerocche.it



Oltre a questa rete sentieristica è da segnalare anche il grande sentiero del Roero (S1) che attraversa tutto il territorio del Roero da Bra fino a Cisterna d’Asti e che unisce i comuni disposti lungo le Rocche.



Nella Langa e nell’Alta Langa sono molti i comuni che hanno creato una propria rete sentieristica che permette di esplorare panorami mozzafiato e di ammirare castelli e borghi; alcuni esempi sono La Morra, Novello, Monforte d’Alba, Treiso solo per fare alcuni esempi.



Da segnalare anche l’itinerario BartoBar che si snoda nelle Langhe, andando dall’area del Barbaresco a quella del Barolo passando per l’Alta Langa, per una lunghezza complessiva di 124 km suddivisi in sette tappe che attraversano territori che offrono risorse enogastronomiche, naturalistiche e culturali da scoprire effettuando parti del tracciato. Info: www.bartobar.it



Rimanendo in Langa e Roero, è da segnalare la Strada Romantica delle Langhe e del Roero, viaggio fra paesaggi e suggestioni letterarie. Il percorso parte da Vezza d’Alba e prosegue attraverso i comuni di Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana. Comprende 11 tappe, 30 escursioni naturalistiche, 130 km di strade panoramiche e 300 spunti letterari. Info: www.stradaromantica.com



Enogastronomia



In merito alle proposte enogastronomiche è difficile scegliere tra le tante opportunità che la Granda offre. Nel territorio delle Langhe e del Roero, nelle Valli Cuneesi e nelle città della provincia il visitatore ha a disposizione una rete di strutture, tra enoteche, agriturismi, ristoranti, trattorie, dedicate al vino e alla gastronomia locale dove poter gustare i prodotti tipici del territorio.

Scopri dove andare a mangiare su www.langheroero.it e su www.cuneoholiday.com