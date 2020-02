Prima conviviale del 2020 del Panathlon Club di Cuneo con la giovane campionessa Arianna Barale

Giovedì 20 febbraio, presso il Ristorante "La Ruota Due" di Valdieri si è tenuta la prima conviviale del 2020 del Panathlon Club di Cuneo. Tema della serata il motociclismo, con una grande pilota di Federazione: la giovanissima Arianna Barale di Borgo S. Dalmazzo, campionessa con titolo Europeo, prima ragazza partecipante al campionato italiano velocità Moto 3.



Oltre al papà Alberto Barale, che la segue giornalmente, erano gentili ospiti Pier Giuseppe Dutto (Delegato Provinciale F.M.I.), Dario Malabocchia Segretario del Moto Club Drivers di Cuneo, e la gradita presenza del Sindaco della Città di Borgo S.D. Paolo Beretta, con la referente dell'Area 3 del Piemonte e Valle D'Aosta per donna e sport Patrizia Notario.



Ha condotto la serata il riconfermato Presidente del Sodalizio Giovanni Mellano, che ha sottolineato quanto sia importante e determinante il ruolo dei giovani come Arianna per il futuro dello sport provinciale. Gli interventi che si sono succeduti hanno rimarcato il ruolo del Panathlon e il suo impegno a far conoscere ai Soci del Sodalizio e non solo, le potenzialità dei nostri futuri campioni.



La partecipazione al dibattito è stata molto intensa ed entusiasta, proprio per l'interesse che la giovane atleta, raccontando le sue esperienze, ha saputo suscitare nei presenti.