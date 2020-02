La comunità cinese di Torino tende la mano al Piemonte: partite le migliaia di mascherine donate

Sono partite in giornata dalla Cina e arriveranno nelle prossime ore in Piemonte le mascherine e i dispositivi di protezione individuale donati dalla comunità cinese di Torino alla regione Piemonte per combattere il Coronavirus

In giorni difficili per la salute, l’economia, il sistema culturale e più in generale la quotidianità dei cittadini piemontesi, l’emergenza regala una bella storia di solidarietà: la donazione dell’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese ANGI presieduta da Chen Ming, consentirà tamponare quantomeno la carenza di materiale protettivo. Come annunciato dall’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi, inoltre, tutti i dispositivi sono stati accuratamente controllati e ritenuti sicuri.