Provvedimenti Coronavirus, si torna a scuola da mercoledì: da lunedì piano di igienizzazione degli edifici scolastici (VIDEO)

Lunedì e martedì gli edifici scolastici riapriranno per garantire le operazioni di igienizzazione. Gli alunni torneranno in classe a partire da mercoledì 4 marzo. Lo fa sapere il presidente della Regione Alberto Cirio durante il punto stampa all'unità di crisi di Torino allestito in corso Marche per affrontare l'emergenza covid-19 coronavirus.



“Abbiamo sottoscritto un protocollo - dichiara Cirio - in cui abbiamo concordato piano di igienizzazione straordinaria di tutte le scuole del Piemonte. Da mercoledì riprenderanno le lezioni in tutti i plessi.”

L'ordinanza non vale per le Università: UniTo e Politecnico riprenderanno le lezioni da lunedì 9 marzo, ma la settimana prossima (dal 2 al 7 marzo) sono in programma gli appelli e gli esami "saltati" questa settimana e fatti "slittare" di 7 giorni rispetto al calendario previsto. Questo vale anche per le sedi distaccate delle università in provincia di Cuneo.



Oltre alle scuole lunedì riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.

Le restrizioni attualmente in vigore in Piemonte saranno prorogate invece fino a domani, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, valido fino al 1 marzo.



Fanno eccezione i luna park che potranno aprire già da oggi. Per quanto riguarda le attività ecclesiali le messe potranno essere nuovamente celebrate già a partire da oggi, ma con un numero più contenuto di persone per evitare assembramenti.

"I docenti delle scuole frequentate dai bambini dovranno verificare che gli alunni si lavino le mani, utilizzino fazzoletti monouso e, per quanto possibile, si proteggano con il gomito in caso di tosse".

Ad oggi in Piemonte sono stati eseguiti 308 test. I casi negativi sono 239, quelli in corso di valutazione 19. Quelli positivi 45, 36 dei quali riguardano gli anziani che si trovavano nell'albergo di Alassio, già rientrate nell'Astigiano. Le persone ricoverate in isolamento domiciliare sono 36.

"Negli alberghi della Liguria - spiega l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi - ci sono 6 persone che stanno tornando a Torino, aspettiamo il responso dei test, al momento la situazione è sotto controllo".

Infine, è certo che la partita di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma mercoledì allo Stadium, si giocherà a porte aperte, con la chiusura del settore ospiti.

Il segretario della Lega Fabrizio Ricca ha invece subito chiesto "che la Ztl di Torino e le strisce blu vengano sospese fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità e chiediamo anche altre misure utili a far ripartire il commercio cittadino".



