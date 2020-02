A tu per tu con Pino Berrino, lo scrittore con il "B111" nel sangue

Ogni libro dovrebbe essere così: scritto con il cuore. Come “Quel che resta di un benzinaio” (Araba Fenice) di Pino Berrino. Una lettera d’amore per Bra ed i favolosi anni ‘60. Gli anni all’insegna dei Beatles, di Easy Ryder, dei Rolling Stones, mentre un uomo sbarcò sulla Luna e la gente si preparava a dare il benvenuto agli anni ‘70, della voglia di libertà, degli hyppies e della musica pop.



C’erano le lire e, per chi non era figlio di papà, erano pure poche. Roba di mance della nonna o frutto di lavoretti al distributore di famiglia, che venivano poi usate per divertirsi, andando a ballare al Diamant o scegliendo una gita in Val Varaita. Le lire non ci sono più ed alcuni di quei graffiti nemmeno.



Viene quasi da piangere, perché, come il vino, anche i ricordi sono più dolci invecchiando. Erano i posti che si frequentavano in centro a Bra nell’era del boom, i regni dei sogni da teenager, la storia di un grande amore e di gare in sella ad una moto da cross. Le persone si cercavano sull’elenco, non su Facebook. Niente a che vedere con oggi…



In questo lungo carosello vintage, l’autore, classe 1952, ci presenta la sua vita, ci mette a conoscenza delle sue scelte, ci fa incontrare le persone che hanno avuto un peso nel suo cammino. Giorni vissuti in ogni istante con l’intensità di cui è pregna ogni riga, da uscire fuori dalle pagine, ricreando un legame così forte con le caratteristiche dei luoghi che è quasi impossibile staccarsene. Senza dubbio, una bellissima occasione che permette ai più grandi di riassaporare un’antica magia e prende per mano i più giovani a scoprire veri e propri frammenti di amarcord braidese.



Simpatici e curiosi, gli aneddoti alleggeriscono la tensione narrativa e mostrano il protagonista nelle sue varie sfaccettature. Generoso, emotivo, sensibile. Vivo. Pino Berrino ha il B111 nel sangue, ossia è nato a Bra, dove è conosciuto per aver gestito una fiorente stazione di rifornimento che i suoi genitori aprirono nel lontano 1952. Abbandonò l’attività nel 1990, per diventare autista di pullman.



Da anni collabora con i giornali locali, tenendo la rubrica “L’Pillole d’Monsù Hyde”, giunta al sesto anno di vita. In passato è stato collaboratore di “Rombo”, rivista di automobilismo a diffusione nazionale, edita a Bologna e diretta da Marcello Sabbatini. Ormai in pensione, passa le sue giornate da nonno in compagnia della nipotina Elisa, all’alba scrivendo e alla sera leggendo. Al suo attivo ci sono una settantina di racconti, tra cui “Sortilegio in Langa”, premiato dall’Associazione culturale “Arvangia”. Pino Berrino ha scritto anche i romanzi “I giorni di Giuse” e “Quel che resta di un benzinaio”, entrambi editi da Araba Fenice.



Tanta gente è andata all’Associazione Albedo ad ascoltarlo in occasione della presentazione del suo ultimo libro e lui gli ha lasciato un pezzo di cuore.

Pino, com’è stato per te ritrovarsi nel salotto culturale dell’Associazione Albedo?

“È stato molto appagante percepire interesse e coinvolgimento nei presenti: insomma amicizia e positività”.

Raccolte nel tuo libro ci sono innumerevoli testimonianze del passato braidese. Per concretizzare una mole così ampia di memoria storica, è stato fatto un lavoro certosino. Quanto ci è voluto per scrivere il libro?

“Il lavoro certosino si è svolto nella mia memoria. Ho fatto un viaggio a ritroso nel tempo ed è stato come ritornare il bambino di allora e adolescente poi. Da quando l’ho iniziato a quando l’ho consegnato nelle mani dell’editore sono trascorsi sedici mesi circa, diciotto quando è uscito in libreria”.

C’è stato qualcosa in questo lavoro di ricerca che ti ha più sorpreso ed emozionato?

“Sì, rivivere pari pari le sensazioni felici o inquietanti delle cose raccontate”.

Che cosa vuoi comunicare a chi legge i tuoi libri?

“I miei stessi sentimenti. Coinvolgere gli altri nelle mie emozioni fa parte della mia natura. Cercherei di farlo anche se fossi un regista, un pittore, un musicista e quant’altro”.

Qual è stato il personaggio più difficile da raccontare?

“Tu che cosa dici? Va beh, le domande toccano a te e ti rispondo: Giuse è stato il più difficile”.

Qual è il complimento più bello che hai ricevuto in merito alle tue pubblicazioni?

“La signora alla quale ho ricordato - parole sue - Maria Tarditi. Le persone che mi hanno confessato di aver riso, pianto e rivissuto l’epoca descritta nel libro. I complimenti dell’editore”.

Tanti ricordi che acquistano valore, pagina dopo pagina, per più di un’emozione. Un caleidoscopio di colori e sfumature che comprende oggetti e scelte stilistiche ben precise. Come sei diventato scrittore?

“Mi vergogno un po’ quando mi definiscono scrittore. Penso ad Arpino ed a tutti i grandi. Seppur fu proprio Arpino ad incoraggiarmi ad insistere su questa strada. Iniziai a sedici anni con articoli e raccontini. Pubblicai sul Bra Oggi storico degli anni Settanta, poi sul Nuovo Braidese. Vinsi un concorso e diventai Free Lance per un settimanale a diffusione nazionale di Automobilismo: “Rombo”. Poi ritornai ai giornali locali e da qualche anno tengo una rubrica. Finché ho trovato il coraggio di scrivere un libro e poi un altro. Cercherò di continuare così”.

Solo il 12% di noi legge regolarmente... Tu leggi molto?

“Se non ami leggere non c’è libro che tenga. Io leggo da due a tre libri al mese”.

Qual è il libro da consigliare a qualcuno per farlo innamorare della lettura?

“Leggere è una cosa talmente soggettiva che è arduo dare consigli. Ad un altro me stesso bambino consiglierei “L’isola del Tesoro”, “Il Principe e il Povero”, “Il piccolo vasaio”, “Oliver Twist”, “I ragazzi della via Paal”. Al me stesso adolescente Mary Higgins Clark, Giovanni Papini, tutti, non esclusa la saggistica. All’adulto, Giovanni Arpino, Stephen King, la trilogia di Stieg Larsson, Carlos Ruiz Zafon…”.

Scrivere rende liberi. È un po’ come sognare?

“Il sogno ti porta dove vuole lui. Nello scrivere, l’unico limite alla libertà sfrenata è lo scrittore stesso”.

Che cosa trovi di così affascinante di quegli anni?

“La genuinità, la semplicità, la tranquillità del tutto definito. Un copione prevedibile e rassicurante, naturalmente enfatizzato dall’età, dai ricordi di un bambino. Paradossalmente oggi nell’era del tutto e subito, della dissacrazione, dell’iconoclastia facile, molte sensibilità, molte prese di coscienza che mancavano allora hanno preso forma: verso il malato, verso i bambini, verso le donne, i diritti dei più deboli, degli animali”.

Che rapporto hai con la città e perché la ami così tanto?

“L’amo tantissimo, perché ci sono nato, cresciuto; ho sempre vissuto a Bra”.

Qual è il ricordo che più ti lega a Bra?

“Il distributore di benzina, la piazza d’armi e le prove infantili di coraggio nel percorso di guerra, i cinematografi, gli amori: la mia vita insomma”.

I luoghi di Bra che più hai amato?

“Il viale della Madonna dei Fiori, le colline, via Umberto e la Caserma degli Alpini. Con la divisa mimetica ed il cappello alpino confezionati da mia mamma di quando avevo cinque anni, ero diventato la loro Mascotte. Il campo di Motocross, anche se era in regione America dei Boschi”.

Il luogo dove non ti stancheresti mai d’andare?

“Oltre al viale della Madonna dei Fiori, la collina di San Matteo ed i luoghi di verde non ancora spariti”.

E che cosa della Bra del passato vorresti ritrovare?

“La tranquillità dell’epoca, la gente di allora, me stesso bambino”.

Dai tempi narrati nel tuo libro ad oggi, che cos’è cambiato a Bra in positivo e in negativo in questa transizione?

“Non ce l’ho con il progresso: andare avanti è una legge logica e naturale e ben venga, ci mancherebbe! Sono però cambiati gli atteggiamenti delle persone. Ricordo gente alla buona, che rideva e scherzava in bici, andando o tornando dal lavoro. Ora vedo superbi Suv, persone scazzate che vanno di fretta dal clacson facile e il dito medio sempre pronto alla schiusura”.

Quali sono gli spazi per la cultura che preferisci a Bra?

“Fare nomi è sempre azzardato. Sono tanti, faccio nomi simbolo: Uni-Tre, Caffè Letterario, Associazione Albedo, Gruppi di lettura. Tutto ciò che fa aggregazione e, appunto, Cultura”.

Che cosa manca secondo te a Bra in questo momento?

“Vado nel paradosso per rendere l’idea: un moderno don Bosco che cerchi di dare interessi e coscienza ai giovani abbandonati alla droga, al disinteresse totale. I Salesiani svolgono da sempre un ottimo lavoro, però manca qualcuno che operi nei quartieri difficili, con i ragazzi difficili. Quelli che don Bosco recuperava e guariva. Se poi vogliamo andare sul leggero, sull’umorismo: manca il Diamant!”.

Tra tutte le manifestazioni organizzate nella Bra di oggi, qual è la meglio riuscita a tuo parere?

“Direi Cheese, rischiando di cadere nell’ovvio. Perciò, aggiungo Da Cortile a Cortile e la StraBra”.

Come ti descriveresti in una frase?

“Un sognatore con i piedi per terra, mio malgrado”.

La tua maggiore virtù ed il tuo peggior difetto?

“La virtù: dò molta importanza all’amicizia. Idealizzo cose e persone. Difetto: passo dal bianco al nero, non ho mezze misure. Cose e persone idealizzate, se mi deludono passano dal paradiso al limbo dei miei pensieri, della mia stima”.

Che cosa pensavi di fare da grande?

“L’elettromeccanico specializzato, ma non sapevo che cosa fosse, mi piaceva la parola. Il prete, però mi piacevano troppo le ragazze, non sapevo ancora come funzionasse la cosa, ma istintivamente m’intrigavano. Il musicista, il campione di motocross. Infine, il benzinaio, mi piaceva la divisa quasi da ufficiale, la cambiarono quando iniziai a lavorare nel distributore, ahimè!”.

Con quale genere di esempio sei cresciuto?

“L’energia lavorativa, la sincerità verso la gente, la trasparenza dei miei genitori, di mia nonna”.

Il più bel ricordo della tua vita?

“Ci sono le grandi cose: la nascita delle mie figlie, la nascita della nipotina Elisa. E poi le piccole grandi cose: l’assunzione come Free Lance in un settimanale a diffusione nazionale, la vittoria al “Gioco dei nove” con Gerry Scotti, gli incoraggiamenti di Giovanni Arpino, il motocross”.

Rimpianti?

“È facile. Col senno di poi lo dicono tutti. Rimpiango di non aver studiato. Penso, però, di aver rimediato, in parte, da autodidatta”.

Che cos’è per te la felicità?

“Vivere sereni ed in pace con se stessi e con gli altri. Con me stesso tribolo un po’ ad andare d’accordo. Continuare ogni giorno a stupirsi della natura, dell’amore, di un aereo che vola nel cielo”.

Qual è un luogo nel quale ami rifugiarti?

“In casa, nella cameretta dove tutto parla della mia nipotina. Fuori, lungo il viale, in collina, o nel giardinetto dietro il distributore, cercando – inutilmente - tracce della mia infanzia, della mia adolescenza”.

Qual è la più grande lezione che hai imparato nella vita?

“Che nulla è come appare. Niente è facile. Diffido dalle cose facili. Lo scoprii iniziando a suonare il clarino, nelle gare di motocross, in tutti i lavori”.

Di che cosa hai paura?

“Delle sindromi ansio depressive, degli attacchi di panico, dell’angoscia, della totale mancanza di mezzi e denaro che l’attuale società non ti perdona”.

Credi nel destino?

“Sì, moltissimo”.

A che cosa non rinunceresti mai?

“Alla fede, alla scrittura, alla lettura, alla speranza”.

Come ti trovi nell’era dei social?

“Li accetto, non li stimo, ma li uso. Servono. L’importante è non scordare che Facebook & company non sono persone, sono algoritmi e lì dentro raramente c’è sincerità e amicizia allo stato puro”.

Che cosa diresti ai giovani d’oggi?

“Credete all’anziano quando vi dice: “Il tempo passa veloce, non sprecate le cose belle della gioventù”. Non date nulla per scontato. Colorate la sensualità con la dolcezza e la dolcezza con la sensualità”.

C’è qualcosa che la gente non sa di te e che vuoi fargli scoprire in questa intervista?

“Sono ricco sfondato, co-proprietario dei muri di alcune banche, nel senso che con gli interessi passivi sborsati nella mia vita avrei potuto comprarli. Ricco sfondato di voglia di scherzare, intendevo”.

Hai ancora un sogno nel cassetto?

“Continuare a scrivere, poter disporre di una miglior distribuzione da parte dell’editore, essere conosciuto e letto nella misura in cui merito, non di più, non di meno”.

Auguri Pino! Ci vediamo nelle pagine del tuo prossimo libro.