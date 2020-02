Modifiche temporanee alla viabilità di Alba per lavori di posa della fibra ottica

Per consentire la posa di cavi in fibra ottica, da lunedì 2 marzo sino a venerdì 7 marzo, dalle ore 8.30 alle 18 sono istituiti:



· il divieto di sosta con rimozione forzata in via Ognissanti (strada limitrofa al Cimitero di Alba) sino alla rotatoria via Ognissanti/via Dario Scaglione;



· il divieto di sosta con rimozione forzata in via Dario Scaglione (semicarreggiata in direzione cso Europa), nel tratto compreso dalla rotatoria con via Ognissanti sino alla traversa con via Teodoro Bubbio;



· la chiusura temporanea al traffico della rotatoria di via Ognissanti/via Scaglione in concomitanza con i lavori indispensabili su tale intersezione.



Nel caso di occupazione della rotatoria i lavori non avranno inizio prima delle ore 08.30. Nelle ore di maggior traffico ed in caso di necessità la circolazione veicolare verrà gestita da movieri.