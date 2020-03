Siccità in Piemonte: api in pericolo e preoccupazione per cereali, ortaggi, frutta e vite

In Piemonte a preoccupare, infatti, sono i terreni secchi seminati a cereali che rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine e la fioritura anticipata per albicocco, susino e, prossimamente, pesco: conseguenza degli sbalzi di temperatura che nella notte scende a 0 ma di giorno arriva anche a 18 gradi.

Il ritorno del freddo potrebbe danneggiare anche la vite e la siccità unita al vento disidrata le colture già germogliate. Inoltre, le temperature sopra i 15 gradi hanno fatto uscire le api dagli alveari che hanno subito ricominciato il loro prezioso lavoro di bottinatura ed impollinazione, ma ora il rischio è che i fiori possano gelare e le api morire per il freddo.

Il settore apistico piemontese, negli ultimi cinque anni, ha avuto uno sviluppo sia per il numero di alveari allevati, sia per il numero di aziende attive. Dal 2001, anno in cui si registravano 2.701 aziende con 88.276 alveari allevati, si è passati nel 2017 a 5.612 aziende che conducono 18.982 apiari con 199.315 alveari.

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, oltre a contrastarli – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale-. Certo questi sfasamenti climatici non aiutano a programmare le colture, mettendo, oltretutto a rischio il raccolto. Per il miele, dopo un’annata che ha visto la produzione praticamente dimezzata, a preoccupare sono le importazioni. A far, infatti, concorrenza al miele Made in Piemonte non è solo la Cina, ma anche l’Est Europa da cui proviene una gran quantità di miele a basso costo e che non rispetta i nostri standard qualitativi. Per questo invitiamo i consumatori a prestare attenzione all’etichetta, poiché l’indicazione d’origine è obbligatoria per il miele, e a privilegiare gli acquisti presso i punti di vendita diretta Campagna Amica in azienda o nei mercati”.