A scuola di rigenerazione urbana a Firenze, l'assessore Mantelli: "Ho visto dal vivo ciò che intendiamo fare della ex caserma Montezemolo!

Sabato 22 e domenica 23 febbraio l'assessore alla Pianificazione strategica ed alla rigenerazione urbana del Comune di Cuneo Mauro Mantelli e la consigliera di "Centro per Cuneo" Laura Risso hanno partecipato a “Many possible Cities”, terza edizione del festival dedicato alla rigenerazione urbana, ideato da Manifatture Tabacchi a Firenze.

Due giorni di presentazione, discussione e scambio di molteplici idee di città del futuro, attraverso talk, laboratori e mostre per confrontarsi con chi immagina e e progetta la città del domani. Tra i temi trattati, l’uso di spazi dismessi ed il green thinking, cioè il pensiero intorno a cui si organizza la città sostenibile.

Più di 20 ospiti italiani ed esteri hanno condiviso sfide e frontiere della rigenerazione urbana attraverso le proprie esperienze, offrendo esempi concreti di come le diversità possano essere motore di trasformazione verso le città del futuro.

Molto interessanti, tra tutte, le strategie di riutilizzo adattativo degli edifici e degli spazi cittadini abbandonati. Industry city, uno dei maggiori centri di produzione culturale di New York, la Friche la Belle de Mai, una ex fabbrica di tabacchi a Marsiglia, convertita in spazio pubblico multifunzionale e Kings Cross, quartiere di Londra diventato nuovo polo dell’industria creativa e culturale. Si sono così confrontate le strategie di rigenerazione urbana messe in atto in queste città internazionali.

Mantelli e Risso commentano: "Per comprendere ciò che intendiamo fare della ex caserma Montezemolo nulla è più utile del vedere dal vivo la dinamica di uno spazio rigenerato dalla presenza e dalle relazioni tra le persone. Questo spazio fiorentino non è l’unico in città e tantomeno in Italia. Si è evoluto diventando luogo, dove i giovani, meno giovani, famiglie e studenti si trovano e vivono senza vincoli gli spazi come se fossero una casa allargata, il Wi-Fi, spazi di studio e lettura, angoli per il riposo, per il gioco, per conversare, ristorarsi, ascoltare musica, seguire eventi e conferenze stando insieme. Al di fuori dell’omologazione dei tempi di un normale ristorante o di un tradizionale luogo di incontro.

Un gruppo di giovani divergenti ha riportato in vita un luogo altrimenti destinato all’abbandono ed alla fatiscenza. Questo come tanti altri spazi, perso il loro ruolo per le trasformazioni che hanno coinvolto le città in questi anni, hanno ripreso vita, sono tornati ad essere città, perché si è avuto il coraggio di svincolarli dagli stereotipi, inventando forme di lavoro nuove e modelli sociali di vita che vanno oltre i vecchi paradigmi. L’obiettivo della rigenerazione urbana è creare luoghi e relazioni.

Tutto questo ci parla di noi, dell'operazione di rigenerazione descritta nel documento strategico “agenda urbana”, cioè Montezemolo e non solo. Rigenerazione urbana non è trasformare la destinazione d’uso di un’area abbandonata in residenziale. Attraverso il riutilizzo di edifici e spazi divenuti “non luoghi” rinasce il ruolo principale della città: creare un nuovo tessuto sociale il cui comune denominatore è costituito dalla cultura, dalla economia circolare, degli spazi di socializzazione e dalla valorizzazione ambientale.

Questo nuovo compito dell’urbanistica può costituire uno strumento di creazione di nuovi spazi di inclusione in un tempo in cui la polverizzazione delle relazioni tra le persone sta diventando carattere essenziale del quotidiano.