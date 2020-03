Domani in Piemonte riaprono musei, cinema, piscine e palestre; sì a eventi e manifestazioni

Il Piemonte riparte e ritorna gradualmente alla normalità, anche se non abbassa la guardia. Ci sarebbero, infatti, due nuovi casi di probabile contagio, rilevati ieri pomeriggio a Torino, che porterebbero a 45 il numero dei contagiati in Piemonte.

Al momento, un solo caso su 45 è stato confermato positivo dall'Istituto superiore di Sanità. Nessuno degli 8 ricoverati in Piemonte è in terapia intensiva.

Ma c'è bisogno, appunto, di normalità.

Da domani, lunedì, riapriranno musei, cinema, piscine, attività sportive e si potranno nuovamente svolgere eventi e manifestazioni.

Da oggi, in deroga alle disposizioni valide fino alla mezzanotte di oggi, si celebrano le Sante Messe, con il vincolo che siano evitati gli assembramenti e che sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti.

Nella giornata di ieri il vescovo della Diocesi di Saluzzo Cristiano Bodo, in un videomessaggio su Facebook, ha inviato un messaggio di speranza "Il coronavirus passerà, l'umanità e il dono della Sua parola rimangono", invitando i fedeli alla preghiera.

Anche i luna park all’aperto potranno riaprire già da oggi con alcune limitazioni per evitare assembramenti.

Lunedì mattina il presidente della Regione incontrerà i rappresentanti del mondo economico piemontese. Una convocazione straordinaria per analizzare le ripercurssioni create dall'emergenza Coronavirus e le strategie di rilancio. Sarà un'occasione per parlare anche del Piano della Competitività che verrà presentato il 13 marzo, al quale si aggiunge un nuovo capitolo dedicato alle misure per sostenere il Piemonte in questo difficile momento. E' infatti necessario stanziare risorse aggiuntive per un piano straordinario di promozione.