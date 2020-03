Dopo una settimana di chiusura, riaperto oggi il luna park in piazza Galimberti a Cuneo

Non solo il via alle Messe, ma anche la riapertura dei luna park nelle disposizioni della regione Piemonte rese note ieri 29 febbraio.

La chiusura del luna park è prevista per l'8 di marzo, ma la settimana di stop imposta dal Coronavirus, proprio nei giorni del Carnevale e degli studenti a casa da scuola, è stata un duro colpo. Quello che non ha fatto la neve, in definitiva, lo ha fatto il Coronavirus.

I giostrai hanno perso un'intera settimana di lavoro, probabilmente la più importante e, sulla carta, redditizia dell'intero periodo di permanenza in piazza.