Elezioni Cri a Melle, riconfermato Sergio Fino alla presidenza

Presso il Comitato di Melle si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e la nomina del presidente. Presente una sola lista con a capo Sergio Fino (presidente uscente) candidato alla pre-sidenza, gli aventi diritto al voto erano 48 dei quali 12 giovani, ovvero volontari fino a 31 anni e 364 giorni di età. Ai volontari giovani sono state consegnate due schede: una per il voto al candidato giovane (unica candidatura presente Gabriele Francesco Sarale) e una per il Consiglio e il presidente.



Le operazioni di voto sono state condotte a Melle da Elvira Gagliardi (della CRI di Busca) presidente di seggio, segretario Matteo Rinaudo, scrutatori Marika Colozzi e Giulia Dutto.



Si sono recati al voto in 39 pari al 81,25 % dei votanti.



PREFERENZE



Sergio Fino 37 Voti (Unico candidato presidente); Fabrizio Cani 11 voti; Ferruccio Ponza 14 Voti; Serena Rovera 5 Voti; Gabriele Francesco Sarale 8 Voti



ELETTI



Sergio Fino: Presidente

Ferruccio Ponza: consigliere Fabrizio Cani: consigliere



Serena Rovera: consigliere

Gabriele Francesco Sarale: consigliere giovane