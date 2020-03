Il Coronavirus si abbatte sul Panda Raid 2020: esclusi gli italiani, tra loro due equipaggi di Cuneo

Che siano proprio gli italiani ad essere esclusi dal Panda Raid 2020, la competizione che da 12 anni coinvolge centinaia di squadre provenienti da numerosi Paesi del mondo, suona quasi assurdo.

Ma è una delle innumerevoli conseguenze del Coronavirus, che ha costretto gli organizzatori della competizione che si svolge negli splendidi scenari del deserto del Marocco ad escludere gli equipaggi italiani.

La manifestazione partirà regolarmente il prossimo 6 marzo da Almeria, in Spagna, con destinazione Marrakesh per il giorno 13. Ma non ci saranno le circa 60 Panda con bandiera italiana. Tra loro, due in partenza da Cuneo. Manuel Aime, meccanico di Cervasca, che aveva già partecipato all'evento nel 2018, non potrà partire in team con Aldo Bono, fabbro di Vottignasco. E non potranno farlo nemmeno Marco Dalmasso, meccanico di Beguda, e Mauro Dalmasso, commerciante, componenti dell'altro team cuneese.

Gli equipaggi del Belpaese sono stati prima invitati a ritirarsi, con la garanzia della restituzione della quota di isrizione, pari a 2.350 euro. E poi tassativamente a non partecipare.

"Noi alla prima richiesta di ritirarci avevamo deciso di non farlo", spiega Manuel Aime. Non era un'imposizione, ma un invito, ci hanno informato che avevamo diritto alla restituzione della quota, che in caso di ritiro si perde. Ma non questa volta".

Poi la seconda comunicazione venerdì sera: non potete partecipare. Un'eventuale contagio di massa delle migliaia di persone coinvolte avrebbe conseguenze organizzative disastrose, oltre al fatto che nessuna assicurazione coprirebbe l'assistenza sanitaria o la responsabilità civile in caso di pandemie o epidemia.

Dopo il primo invito, che già aveva portato al ritiro la maggior parte degli equipaggi italiani, lo stop inderogabile. "Gli italiani non partono".

"Sono davvero deluso - continua Aime. La macchina è pronta e allestita, ci abbiamo lavorato tanto. Quando abbiamo capito che in nessun modo ci sarebbe stato consentito di partecipare, è stata una doccia fredda. Per fortuna abbiamo altri progetti, sempre che la situazioni del Coronavirus rientri: quasi certamente parteciperemo al Sahara Racing Cup in Tunisia, sempre con le Panda 4x4. Quando organizzi e pianifichi un evento come il Panda Raid, rinunciare è dura e vuoi partire a qualunque costo, perché è davvero un'avventura incredibile".