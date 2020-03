Nuove aree di sosta per il commercio ambulante a Dogliani

L’Amministrazione di Dogliani ha recentemente deliberato in merito alle regole del commercio ambulante al fine di garantire equità per tutti gli operatori del territorio, destinando in via sperimentale, per l'anno 2020, alcune zone di sosta prolungata per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Sono state individuate quattro aree:

1) area parcheggio adiacente la S.P. 661 (Bivio Sant'Eleuterio)

2) area parcheggio adiacente la S.P. 661 (Area parcheggio lungo salita Tanasso, di fronte al Ristorante Il Torchio)

3) area parcheggio sulla S.P. 661 (Via Torino di fronte numero civico 156)

4) area parcheggio sulla S.P. 56 (Via Codevilla di fronte numero civico 15)





Il costo giornaliero per chi ne usufruirà sarà di euro 11,00 comprensiva di TOSAP e TARI; oppure euro 6,16 comprensiva di TOSAP e TARI per chi stipulerà la convenzione annuale con l’Ufficio Tributi del Comune di Dogliani.

La sosta sarà consentita per un massimo di 5 ore anche spezzate nell’arco della giornata dalle ore 9.00 alle ore 19 per tutti i giorni della settimana, fatta salva l'indisponibilità dell'area per particolari esigenze.