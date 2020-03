Stefano Buscaglia: la comunicazione al centro del lavoro d'impresa

Ha collaborato con il programma di Rai Due Sereno Variabile, condotto da Osvado Bevilacqua, alla promozione del territorio per enti pubblici nel Pala Fiori, durante il Festival di San Remo, consulente nelle più importanti Fondazione Bancarie come Crt e Cassa di Risparmio di Cuneo fino a svolgere il ruolo di Assistente Parlamentare Accreditato presso il Parlamento Europeo, sedi di Bruxelles e Strasburgo.

Il suo core business è il supporto alle Aziende per quanto concerne la comunicazione o meglio il modo di comunicare un determinato prodotto. Oltre che la promozione del territorio, organizzare iniziative di supporto per creare una "forte carta di identità" riconosciuta e riconoscibile per enti e consorzi, attraverso piani di comunicazione specifici, anche con passaggi televisivi significati all'interno dei Tg nazionali e contenitori di riferimento.

Conosciamo meglio questi argomenti e Stefano Buscaglia

"Cosa signifca supportare le Aziende per comunicare meglio?"

"La premessa fondamentale è prima conoscere al meglio la storia, la mission di ogni singola Azienda e poi dove vuole arrivare. Secondariamente identificare i propri interlocutori, clienti e media.

Ma in questo periodo, la soluzione migliore è quella di unire più Aziende sotto un'unico tavolo di lavoro. Questo agevola molto lo scambio commerciale, di notorietà, fra loro. E soprattutto dimezza i costi in maniera non indifferente.

Esempio concreto: sono i consorsi che uniscono più Aziende. Meglio quindi una voce unica per tutti, differente chiaro nelle singole strategie, creando un sistema di comunicazione rapido ed efficace.

Pensate un tavolo di lavoro dove Aziende anche differenti fra loro: si scambiano idee, collaborazioni. Progetti da realizzare anche in chiave estera, un pò come funziona con i fondi eurpoei, dove vi è il vincolo di partecipare ad alcuni bandi solo se il progetto è presentato da due nazioni, come Italia e Francia o Italia e Germania.

Per essere concreti, ho ideato un progetto rivolto ad imprenditori, enti, fondazioni per la promozione turistica, commerciale, enogastronomica e vitivinicola del piemonte da realizzare all'estero. La forte esperienza che ho maturato al Parlamento Europeo mi ha permesso di comprendere in modo esaustivo cosa sono e come funzionano gli algoritmi dei flussi turistici, l'importanza dell'industria del turismo. Dati e riscontri reali.

Senza dimenticare che il turismo enogastronomico ha un ruolo fondamentale. Il viaggiatore, non più ormai solo turista, ha bisogno di emozioni. Queste le può vivere nell'arte del cibo, nella storia di un calice di vino o di un paesaggio"

"Una domanda cuorisa: è stato affascinante collaborare con Osvaldo Bevilacqua?"

"Assolutamente si! Osvaldo è un campione del mondo! Lo dico sempre a tutti. E' l'unico presentatore che ha condotto, ininterrottamente, un programma televisivo per 40 anni di seguito. A Roma, di recente, nella sede Rai è satto insignito del Guinness World Record.



Ha condotto 4.234 puntate, con 1.965 ore di trasmissione. Ha una conoscenza della nostra bella Italia unica. Mi ricordo che durante una produzione del programma gli proposi di intervistare un asinello, che "raccontava delle favole", insieme al suo padrone, ai bambini e turisti. Un asinello piemontese, di nome Gerardina. Abbiamo fatto ascolti importantissimi! Un ottimo comunicatore deve trovare la notizia nella curiosità, per fare parlare un territorio.

L'Italia non è solo ricca di tradizione, ma anche di angoli nascosti.

Poco tempo fa ho avuto l'incarico di promuovere la Provincia di Vercelli a livello nazionale. Tutti sanno che Vercelli è la capitale europea del riso e le mondine hanno avuto un ruolo fondamentale. Bne, tramite l'anagrafe della Provincia sono risalito a Nonna Mina di 103 anni, la mondiva più longeva d'Italia. Fu la testimonial della provincia di Vercelli in tutto il mondo. Hanno dato visibilità al progetto il Tg1, Tg2, Tg5, Studio Aperto, La Vita in Diretta. La BBC venne a vercelli per uno speciale di 10 minuti. Cartelloni pubblicitari in tutte le regioni. Usufruire con buon senso e capacità comunicative quello che il territorio offre