Un reading letterario e uno spettacolo: doppio appuntamento teatrale a Dogliani

Questa settimana gli appuntamenti con il teatro, organizzati dal Comune di Dogliani e da Dogliani Eventi presso il Teatro “Sacra Famiglia” a Dogliani Castello raddoppiano e prevedono: venerdì 6 marzo alle ore 21 il reading letterario di Chiara Porcu “Marie. Vite di donne oltre la fine” e domenica 8 marzo alle ore 16.30 lo spettacolo “Parole a fuoco lento” della Compagnia Canzone&teatro.

Il primo spettacolo, “Marie. Vite di donne oltre la fine”, che andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 21, nasce dal desiderio dell’autrice di contribuire a sensibilizzare quanti più possibile sul fenomeno della violenza contro le donne. E’ questo il filo rosso lega le storie in cui si narra di vita, di amore e di fragilità. Chiara Porcu ci accompagna a conoscere Marie, una donna, una madre e un’attrice capace di guardarsi dentro e ascoltarsi in un cammino introspettivo che la porta ad avvicinarsi al dolore e alla tristezza, quanto alla magia dell’incontro e la felicità dell’innamoramento. Le emozioni sono il cuore pulsante del teso. Marie ci accompagna a vivere con lei una parte della sua vita, dall’incontro con Mark alla sua fine con la morte che la coglie incredula e la porta a chiedersi dove sia finito il loro amore.

Spettacolo a ingresso libero e gratuito.

Domenica 8 marzo alle ore 16.30 ultimo spettacolo della rassegna teatrale “Che spettacolo… il teatro. Dopo il grande successo dello scorso anno con una pièce dedicata a Dante Alighieri torna la Compagnia Canzonεteatro con lo spettacolo “Parole a fuoco lento – Ricette letterarie ad elevato contenuto calorico”. Un tema pressoché inesauribile: il rapporto fra cibo e letteratura con l’indispensabile contorno dell’amore, spaziando e attingendo dagli autori più vari, fra cui Vazquez Montalban, Isabel Allende, Jorge Amado, Stefano Benni, Pablo Neruda ed altri. Le musiche sono in sintonia con la parola: evocazione, sottofondo, rimando. Contribuiscono De Andrè, Conte, Jobim & C. Il titolo e il tema non nascondono la cifra ironica del reading con il desiderio di far sorridere e lasciare “la bocca buona” al pubblico. Il gruppo è composto da Ada Prucca (letture e canto), accompagnata da Corrado Leone (polistrumentista e voce), Attilio Ferrua (basso, chitarra e voce), Mario Manfredi (chitarra) e Giuliano Scarso (percussioni).

Il costo del biglietto è 7€. Il teatro ha posti limitati e non numerati, si consiglia di prenotare il proprio posto a sedere. Un ringraziamento per il contributo di idee al gruppo Castello c’è e alla Fag Artigrafiche Spa per il sostegno all’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni: 0173.70210 – biblioteca.dogliani@gmail.com