Coronavirus, il governatore Cirio: "L'allarme in Piemonte resta alto, nessuna certezza sulla riapertura delle scuole mercoledì" (VIDEO)

Un passo indietro, la riapertura delle scuole torna in forse. Non ci sono certezze che gli studenti piemontesi possano tornare a frequentare le lezioni a partire da mercoledì, come filtrato inizialmente.

“Il decreto del Consiglio dei ministri prevederebbe la possibilità di riaprire già domani mattina, io credo che la decisione non tenga conto della specificità della nostra regione, pertanto ho disposto che per almeno due giorni la scuola rimanga sospesa” ha spiegato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

“È una decisione” ha proseguito il governatore “presa per una questione di cautela. Siamo una regione che confina con la Lombardia, c’è uno scambio di docenti e studenti significativo. Sarebbe una decisione illogica e controproducente chiudere le scuole in Lombardia e tenerle aperte in Piemonte”.

Si procederà quindi con l’igienizzazione, supportata anche dalla protezione civile e con risorse economiche ad hoc. Poi, martedì, la decisione finale.

"Martedì deciderò se riaprire le scuole agli studenti sulla base della tutela dei nostri ragazzi e sulla base delle valutazioni dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità".

Confermata invece la riapertura di cinema, teatri, musei, impianti sportivi, biblioteche e via libera ad eventi e manifestazioni.